«Астон Вилла» — «Лидс». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч АПЛ 23 октября 2020 года

В шестом туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Лидс». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 23 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Лидс».

«Астон Вилла»

Футбольный клуб из Бирмингема находится на втором месте в таблице чемпионата. За 4 тура «Вилла» заработала максимальное количество очков — 12, забила 12 голов, а пропустила всего 2 мяча.

Меньше на данном этапе АПЛ не пропустил никто. Новый сезон начался для «Астон Виллы» с противостояния с «Бертон Альбион» в Кубке лиги. В этом матче «львы» победили (3:1).

В чемпионате подопечные Дина Смита одержали верх над «Шеффилд Юнайтед» (1:0), а затем они прошли «Бристоль Сити» в Кубке (3:0). Еще одну победу в АПЛ команда добыла в противостоянии с «Фулхэмом» (3:0).

Все прогнозы на АПЛ

Первое поражение в сезоне «Астон Вилла» потерпела в самом начале октября, уступив «Сток Сити» в Кубке. Позже в Премьер-лиге «львы» сенсационно разбили «Ливерпуль» (7:2) и победили «Лестер» (1:0).

«Лидс»

Новичок Премьер-лиги из одноименного города занимает сейчас десятую позицию в таблице. В пяти турах команда набрала 7 очков, а забила и пропустила по 9 мячей.

Первый тур АПЛ приготовил для «Лидса» непростое испытание в виде противостояния с «Ливерпулем». На «Энфилде» гости были близки к сенсации, но потерпели поражение (3:4).

Затем в 1/32 финала Кубка лиги «павлины» проиграли «Халлу» по пенальти (1:1, 8:9). А во втором туре АПЛ подопечные Марсело Бьелсы взяли верх над «Фулхэмом» (4:3).

В следующем поединке «Лидс» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (1:0), а позже он заработал 1 балл в игре с «Ман Сити» (1:1). В недавнем матче было поражение от «Вулверхэмптона» (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Астон Виллы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 3.74, а на победу «Лидса» — 3.18.

На «Вилла Парк» между собой сойдутся два клуба, которые сейчас выступают лучше, чем от них ожидалось перед стартом.

В четырех очных матчах из пяти последних забитые мячи влетали в две стороны. Эта история может повториться и в пятничном поединке. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.61. 0