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    «Крылья» вряд ли уступят «Ротору»

    «Крылья Советов» — «Ротор». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч Кубка России 21 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Ротор»
    Иван Сергеев
    В третьем туре Кубка России «Крылья Советов» примут у себя в Самаре «Ротор». Поединок состоится 21 октября. Начало в 18:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Ротор».
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа 7 21 Октября 2020 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 18:00 Ротор Ротор
  • Волгоград
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
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    «Крылья Советов»

    Самарцы набрали прекрасную форму. Они победили в пяти последних матчах, а не проигрывает команда уже 11 встреч подряд, победив в десяти из них.

    «Крылья Советов» имет 3 очка в своей группе и возглавляют таблицу, несмотря на одинаковое количество очков со ставропольским «Динамо». В прошлом матче турнира хозяева разгромили соперника 4:1.

    После этой победы подопечные Игоря Осинькина обыграли «Аланию» 2:0 и «Текстильщик» 3:0. Победы над «Спартаком-2» (2:1) и «Волгарем» (3:0) дополнили актив самарского коллектива.

    Календарь и таблица ФНЛ

    За осенний отрезок сезона, а это 11 матчей, «крылышки» пропустили всего 3 гола. Это достаточно серьезный результат. Учитывая неудачный старт, сейчас команда делает большие успехи.

    «Ротор»

    Гостям крайне непросто в новом сезоне. С самого его начала «Ротор» не одержал ни одной победы. В РПЛ команда набрала только 3 очка, а в Кубке уже успела проиграл ставропольскому «Динамо» со счетом 0:3. Правда это было техническое поражение.

    Коллектив Хацкевича никак не может выравнять положение и продолжает проигрывать. В четырех из пяти матчей «Ротор» терпел неудачу. Речь идет о встречах с «Тамбовом» (0:2), «Рубином» (1:3), «Динамо» Ставрополь (0:3) и «Ростовом» (0:3).

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    • Положительным результатом можно считать нулевую ничью с «Уфой». Это было 3 октября в 10 туре чемпионата.

    Команда много пропускает. В пяти из шести последних выступлений гости пропускали по три мяча минимум. К примеру, в РПЛ клуб пропустил 20 голов за 11 туров, что является худшим показателем.

    Прогноз и ставка

    «Крылья» подходят к матчу в статусе фаворита за 2.00, тогда как «Ротор» оценивается букмекерами в 3.80. Ничья в этой встрече оценена коэффициентом 3.25.

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    Несмотря на то, что «Ротор» представляет РПЛ, а не ФНЛ, самарцы все же выглядят лучше на фоне соперника. У них хорошая серия, много побед. Есть смысл обратить внимание именно на них.

    Мы прогнозируем, что «Крылья Советов» не проиграют и тотал матча будет меньше 2.5. Коэффициент составляет 2.23. 0

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    «Крылья Советов» — «Ротор». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч Кубка России 21 октября 2020 года. Прогноз на «Крылья Советов» — «Ротор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.23
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