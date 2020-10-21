«Крылья Советов» — «Ротор». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч Кубка России 21 октября 2020 года

В третьем туре Кубка России «Крылья Советов» примут у себя в Самаре «Ротор». Поединок состоится 21 октября. Начало в 18:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Ротор».

«Крылья Советов»

Самарцы набрали прекрасную форму. Они победили в пяти последних матчах, а не проигрывает команда уже 11 встреч подряд, победив в десяти из них.

«Крылья Советов» имет 3 очка в своей группе и возглавляют таблицу, несмотря на одинаковое количество очков со ставропольским «Динамо». В прошлом матче турнира хозяева разгромили соперника 4:1.

После этой победы подопечные Игоря Осинькина обыграли «Аланию» 2:0 и «Текстильщик» 3:0. Победы над «Спартаком-2» (2:1) и «Волгарем» (3:0) дополнили актив самарского коллектива.

Календарь и таблица ФНЛ

За осенний отрезок сезона, а это 11 матчей, «крылышки» пропустили всего 3 гола. Это достаточно серьезный результат. Учитывая неудачный старт, сейчас команда делает большие успехи.

«Ротор»

Гостям крайне непросто в новом сезоне. С самого его начала «Ротор» не одержал ни одной победы. В РПЛ команда набрала только 3 очка, а в Кубке уже успела проиграл ставропольскому «Динамо» со счетом 0:3. Правда это было техническое поражение.

Коллектив Хацкевича никак не может выравнять положение и продолжает проигрывать. В четырех из пяти матчей «Ротор» терпел неудачу. Речь идет о встречах с «Тамбовом» (0:2), «Рубином» (1:3), «Динамо» Ставрополь (0:3) и «Ростовом» (0:3).

Положительным результатом можно считать нулевую ничью с «Уфой». Это было 3 октября в 10 туре чемпионата.

Команда много пропускает. В пяти из шести последних выступлений гости пропускали по три мяча минимум. К примеру, в РПЛ клуб пропустил 20 голов за 11 туров, что является худшим показателем.

Прогноз и ставка

«Крылья» подходят к матчу в статусе фаворита за 2.00, тогда как «Ротор» оценивается букмекерами в 3.80. Ничья в этой встрече оценена коэффициентом 3.25.

Несмотря на то, что «Ротор» представляет РПЛ, а не ФНЛ, самарцы все же выглядят лучше на фоне соперника. У них хорошая серия, много побед. Есть смысл обратить внимание именно на них.

Мы прогнозируем, что «Крылья Советов» не проиграют и тотал матча будет меньше 2.5. Коэффициент составляет 2.23. 0