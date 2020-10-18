«Монреаль» — «Интер Майами». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч МЛС 18 октября 2020 года

18 октября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Монреаль» на своем поле примет «Интер Майами». Начало игры — в 02:00 по мск. Прогноз на «Монреаль» — «Интер Майами».

«Монреаль»

«Монреаль» с 20 набранными балами расположился на девятой позиции в Восточной конференции, но зона не плей-офф находится всего на расстоянии одного очка.

Канадский коллектив за последние пять матчей регулярки смог победить лишь раз, пару туров тому назад одолев в гостях «Коламбус Крю» со счетом 2:1.

Еще раз в этот период «сине-бело-черные» расписали мировую с «Чикаго» (2:2) дома, а также потерпели фиаско от «Нью-Йорк РБ» (1:4), «Филадельфии» (1:2) и «Нью-Инглэнд Революшн» (2:3) в минувшем туре.

Все прогнозы на футбол

Всего на родной арене в текущем розыгрыше МЛС «Монреаль» выиграл три игры из 10 проведенных, раз сыграл вничью и шесть раз был повержен, разница мячей — 14:18.

«Интер Майами»

«Интер Майами» в этой же конференции находится на 12 строке в турнирке, однако от своего предстоящего противника отстает лишь на два очка.

Клуб Бекхэма не проигрывает уже на протяжении трех встреч подряд. В минувшем игровом дне он расписал мировую с «Атланта Юнайтед» (1:1) в родных стенах.

А перед этим «цапли» поочередно одолели 2:1 на выезде «Нью-Йорк РБ» и 1:0 на своей территории «Хьюстон Динамо». До этой удачной серии они проиграли три поединка кряду.

Вне родных стен в дебютном розыгрыше МЛС «Интер Майами» добыл лишь две виктории в 10 играх при одной ничьей и семи фиаско, разница забитых и пропущенных — 8:15.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Интер Майами» — 1.90, победа «Монреаля» — 3.80, ничья — 3.92.

Уж очень непросто даются выездные поединки клубу Бекхэма в дебютном розыгрыше МЛС.

Так что рекомендуем в этом матче ставить на непроигрыш хозяев. 0