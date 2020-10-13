ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид АлабаТрансферный дайджест. 6-12 октября Россия — ТурцияНичья разных таймов. Сборная России не удержала победу над Турцией Роналду еще ни разу не забивал ФранцииФранция остается непреодолимой стеной для Роналду
  • 22:12
    • Московское «Динамо» на выезде обыграло СКА
  • 19:25
    • «Магнитка» прервала 7-матчевую победную серию ЦСКА
  • 18:26
    • «Спартак» оштрафован судом за нарушение санитарного режима
  • 17:01
    • «Барыс» обыграл «Салават Юлаев» после овертайма
  • 16:04
    • Хедира отказал «Спартаку»
  • 14:17
    • Рохо может вернуться в «Спартак»
  • 13:49
    • Опубликован рейтинг клубов, больше всех потративших на покупку текущего состава
    Все новости спорта

    Оторвутся ли Фареры еще больше от преследователей?

    Фарерские острова — Андорра. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги наций 13 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на Сборная Фарер Прогнозы на Сборная Андорры Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Фарерские острова — Андорра
    Рене Йонсен
    В четвертом туре Лиги наций сборная Фарерских островов будет принимать сборную Андорры в матче Лиги D. Игра пройдет на стадионе «Торсволлур» 13 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Фарерские острова — Андорра.

    Фарерские острова

    В Группе 1 Лиги D эта сборная уверенно лидирует. В трех матчах она набрала 7 очков и оторвалась от ближайшего преследователя на 4 пункта. В ходе этих поединков команда забила 5 голов, а пропустила 3.

    В стартовой игре нового сезона Лиги наций сборная Фарерских островов сразилась с Мальтой на своем поле. В непростой встрече хозяева вырвали победу в самом конце (3:2).

    Во втором туре было противостояние с Андоррой на выезде. В том поединке «рыбаки» забили единственный гол в первом тайме, чего в итоге оказалось достаточно для победы (1:0).

    Все прогнозы на Лигу наций

    7 октября подопечные Хокана Эриксона были разгромлены Данией в товарищеском матче (0:4), а тремя днями позже Фарерские острова расписали мировую с Латвией (1:1).

    Андорра

    За три игры Лиги наций эта команда смогла заработать 2 балла. В таблице Группы 1 она идет последней. В своих поединках «почтальоны» ни разу не забили и пропустили всего 1 гол.

    3 сентября сборная Андорры в Риге сыграла с Латвией. В гостевом поединке «трехцветные» сумели сдержать натиск хозяев и заработали 1 балл (0:0).

  • Месси, Моуринью и другие. Победители и проигравшие по итогам трансферного окна
  • Подводим итоги самого странного трансферного окна последних лет
  • 07/10/2020

    • Далее был домашний матч против Фарерских островов, который подопечные Кольдо проиграли (0:1). А после возобновления турниров сборных Андорра влетела Кабо-Верде в товарняке (1:2).

    10 октября Андорра у себя дома принимала Мальту. Но и в этой встрече в рамках Лиги наций забитых мячей не было (0:0).

    Прогноз и ставка

    На победу Фарерских островов в грядущем матче букмекеры дают коэффициент 1.43, ничья оценивается в 3.98, а победа Андорры — в 9.50.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 10%ИгратьКешбэк на неудачные ставкиmelbet.ru

    Фареры дома чувствуют себя уверенно в поединках с равными по силе соперниками.

    В Торсхавне хозяева ничего не позволят Андорре, которая будет играть закрыто. Наши прогноз и ставка — победа Фарерских островов с форой -1 за 1.69. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Чайка — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Факел — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Латвия — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Велес — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Латвия — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Азербайджан — Кипр
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Брянск
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Германия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.24
  • Прогноз на матч Украина — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  6.20
  • Экспресс дня 13 октября
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Черногория — Люксембург
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Сан-Марино
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Андорра
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    УЕФА создает новый турнир
  • Песочница для слабаков. Лига конфедераций УЕФА — шаг к изоляции топ-лиг
    • 02:59 07/10/2020     Россия — Турция
  • Ничья разных таймов. Сборная России не удержала победу над Турцией
    • 02:27     Россия — Швеция
  • Неудобные шведы и аморфный Дзюба. Дебютный гол Соболева не спас Россию от поражения
    • 01:30 09/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Фарерские острова — Андорра. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги наций 13 октября 2020 года. Прогноз на Фарерские острова — Андорра. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры