Фарерские острова — Андорра. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги наций 13 октября 2020 года

В четвертом туре Лиги наций сборная Фарерских островов будет принимать сборную Андорры в матче Лиги D. Игра пройдет на стадионе «Торсволлур» 13 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Фарерские острова — Андорра.

Фарерские острова

В Группе 1 Лиги D эта сборная уверенно лидирует. В трех матчах она набрала 7 очков и оторвалась от ближайшего преследователя на 4 пункта. В ходе этих поединков команда забила 5 голов, а пропустила 3.

В стартовой игре нового сезона Лиги наций сборная Фарерских островов сразилась с Мальтой на своем поле. В непростой встрече хозяева вырвали победу в самом конце (3:2).

Во втором туре было противостояние с Андоррой на выезде. В том поединке «рыбаки» забили единственный гол в первом тайме, чего в итоге оказалось достаточно для победы (1:0).

Все прогнозы на Лигу наций

7 октября подопечные Хокана Эриксона были разгромлены Данией в товарищеском матче (0:4), а тремя днями позже Фарерские острова расписали мировую с Латвией (1:1).

Андорра

За три игры Лиги наций эта команда смогла заработать 2 балла. В таблице Группы 1 она идет последней. В своих поединках «почтальоны» ни разу не забили и пропустили всего 1 гол.

3 сентября сборная Андорры в Риге сыграла с Латвией. В гостевом поединке «трехцветные» сумели сдержать натиск хозяев и заработали 1 балл (0:0).

Далее был домашний матч против Фарерских островов, который подопечные Кольдо проиграли (0:1). А после возобновления турниров сборных Андорра влетела Кабо-Верде в товарняке (1:2).

10 октября Андорра у себя дома принимала Мальту. Но и в этой встрече в рамках Лиги наций забитых мячей не было (0:0).

Прогноз и ставка

На победу Фарерских островов в грядущем матче букмекеры дают коэффициент 1.43, ничья оценивается в 3.98, а победа Андорры — в 9.50.

Фареры дома чувствуют себя уверенно в поединках с равными по силе соперниками.

В Торсхавне хозяева ничего не позволят Андорре, которая будет играть закрыто. Наши прогноз и ставка — победа Фарерских островов с форой -1 за 1.69. 0