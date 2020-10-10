Андорра — Мальта. Прогноз (к. 3.02) и ставки на Лигу наций 10 октября 2020 года

Сборная Андорры встретится на своем поле с командой Мальты в рамках группового этапа Лиги наций. Матч состоится 10 октября, начало — в 21:45 мск. Прогноз на Андорра — Мальта.

Андорра

Сборная Андорры в предыдущем розыгрыше Лиги наций заняла четвертое место в своей группе. Но тут есть один интересный момент. В шести матчах Андорра потерпела только два поражения, все остальные встречи завершились вничью. У скромной сборной не смогли выиграть Латвия, Казахстан и Грузия.

В отборе на Евро-2020 Андорра оказалась в непростой группе, но все равно смогла набрать четыре очка. Как раз год назад Андорра выиграла дома у Молдовы, а потом сыграла вничью с Албанией.

В прошлом месяце Андорра провела первые матчи в новом розыгрыше Лиги наций. Старт получился удачным, гостевая игра с Латвией завершилась вничью 0:0.

Но после этого Андорра уступила дома сборной Фарерских остров (0:1). Впрочем, ничего удивительного, Фареры в последнее время заметно прибавили.

Мальта

У Мальты аналогичный старт в новом сезоне Лиги наций. С той лишь разницей, что снала эта сборная проиграла на выезде Фарерским островам, а потом сыграла вничью на своем поле с Латвией. Но что важно, в этих матчах Мальта в общей сложности забила три мяча.

В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Мальты заняла последнее место в своей группе. Мальтийцы трижды сыграли вничью и еще столько же раз уступили. И это не самый плохой результат для такой команды.

В отборе на чемпионат Европы сборная Мальты стартовала с домашней победы над командой Фарерских островов, но после этого потерпела девять поражений кряду. Хотя в матче с норвежцами Мальта была очень близка к тому, чтобы сыграть вничью.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, сборная Мальты является фаворитом предстоящего матча, на ее победу можно поставить за 2.45. Ничью предлагают за 3.02, а победу Андорры — за 3.12.

Кто выиграет — это, конечно, очень сложный вопрос. По уровню сборные равны, все решат детали.

Но вполне вероятно, матч завершится вничью. В начале нулевых Андорра и Мальта дважды сыграли вничью 1:1. Что-то подобное будет и сейчас.

Ставка — ничья за 3.02. Кроме того, можно рассмотреть ставку на обе забьют за 2.25. Как показывают предыдущие матчи, Андорра и Мальта умеют не только пропускать, но иногда еще и забивать. 0