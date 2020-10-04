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    Одержит ли «Сельта» свою вторую победу в Примере?

    «Осасуна» — «Сельта». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Примеры 4 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Осасуна» — «Сельта»
    «Сельта» — на 12 месте в Примере
    В 5-м туре испанской Примеры состоится матч, в котором «Осасуна» будет принимать «Сельту» на стадионе «Эль Садар». Старт встречи намечен на 4-е октября 13:00 по мск. Прогноз на «Осасуна» — «Сельта».

    «Осасуна»

    «Осасуна» завершила прошлый сезон на десятой строчке в чемпионате Испании, остановившись всего в двух баллах от «Хетафе».

    В первом туре нового сезона чемпионата Испании «Осасуна» одержала победу над «Кадисом» (2:0).

    Тем не менее, затем последовали неудачи. Сперва баски проиграли в гостях «Хетафе» (0:1), а затем — «Леванте» (1:3).

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    Таким образом, по итогам трех сыгранных матчей «Осасуна» занимает 17 место, опережая зону вылета по разнице мячей.

    «Сельта»

    «Сельта» занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 5 очков.

    Команда из Виго в четырех сыгранных турах одержала одну победу, дважды сыграла вничью и еще раз проиграла.

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    • В первом туре подопечные Оскара Гарсии на выезде разошлись миром с «Эйбаром» (0:0), который доигрывал встречу в меньшинстве. Затем «Сельта» у себя дома одолела «Валенсию» (2:1) благодаря дублю Яго Аспаса.

    После этого галисийцы отправились в гости к «Вальядолиду» (1:1), с которым поделили очки. В прошлом туре клуб проиграл «Барселоне» (0:3) дома.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,62.

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    Успех гостей оценивается в 2,87, ничья — в 3,10.

    Прогноз и ставка на матч — обе команды забьют без ничьей за 3,10. 0

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    «Осасуна» — «Сельта». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Примеры 4 октября 2020 года. Прогноз на «Осасуна» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.10
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