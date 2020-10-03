ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКАПобедить — трудно, проиграть — стыдно. ЦСКА досталась сложная группа Жеребьевка Лиги ЕвропыЖеребьёвка Лиги Европы 2020/2021 Трофей Лиги чемпионовЗеленый свет «Зениту», красный — остальным
  • 18:47
    • Тедеско: Если мы хотим добиться чего-то серьезного, нужно обыгрывать «Зенит»
  • 18:27
    • «Спартак» объявил о переходе Мирзова в «Химки»
  • 18:12
    • Александрова уступила Свитолиной в третьем круге «Ролан Гаррос»
  • 18:09
    • «Сибирь» обыграла «Торпедо» в матче КХЛ
  • 17:59
    • В «Дженоа» зафиксировали еще три случая заражения коронавирусом
  • 17:32
    • У игрока «Наполи» диагностировали коронавирус
  • 14:41
    • ЦСКА узнал своих соперников в Лиге Европы
    Все новости спорта

    Вернется ли «Рома» на победный путь?

    «Удинезе» — «Рома». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 3 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Удинезе Прогнозы на Рому Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Рома»
    «Рома» пока не выигрывала в Серии А нового сезона
    В субботу, 3 октября, «Удинезе» на своем поле примет «Рому» в рамках 3-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Дача Арена», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Удинезе» — «Рома».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 03 Октября 2020 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 21:45 Рома Рома
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.25
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.62
  • Ставка!
    •

    «Удинезе»

    В прошлом сезоне «Удинезе» был ближе к зоне вылета, чем — еврокубков. Клуб занял 13 позицию с 45 очками по итогам 38 туров.

    Команда опередила опасное 18-е место на 10 очков. От зоны Лиги Европы она отстала на 17 баллов.

    В межсезонье коллектив провел четыре поединка. В этих товарищеских встречах он дважды победил и дважды проиграл.

    Все прогнозы на Серию А

    В двух стартовых фриульцы проиграли «Вероне» (0:1) и «Специи» (0:2). Тем самым их серия из поражений уже составляет четыре матча.

    «Рома»

    Римляне довольно серьезно провалились в первом туре. Они проиграли «Вероне» со счетом 0:3, так что старт для хозяев выдался неудачным.

    После этого команда набрала свой первый балл, сыграв вничью 2:2 дома против «Ювентуса».

  • Топ-10 футбольных вундеркиндов. Главные претенденты на награду Golden Boy
  • Среди фаворитов — представители немецкой Бундеслиги
  • 17/09/2020

    • Прошлый сезона «Рома» закончила на серии из четырех побед. Поражение от «Вероны» прервало 8-матчевую беспроигрышную серию команды в чемпионате. на своем поле коллектив не уступал в четырех поединках.

    «Джаллоросси» проиграли лишь раз в четырех последних выступлениях. Тем не менее, серия без побед уже составляет три матча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,61.

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — победа «Рома», и обе команды забьют за 3,00. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Унион — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.93
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 21:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Фиорентина — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Лейкерс — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Гарин — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Андерсон — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Уфа — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Тамбов — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Штутгарт — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Урал — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Зенит» — «Уфа»
  • Пиррова победа. «Зенит» деклассировал «Уфу», но потерял трех лидеров
    • 21:48 26/09/2020     Пеп Гвардиола
  • Гвардиола столкнулся с наибольшим вызовом в тренерской карьере
    • 04:46 28/09/2020     Джейдон Санчо
  • Трансферный дайджест. 22-28 сентября
    • 23:11 28/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Удинезе» — «Рома». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 3 октября 2020 года. Прогноз на «Удинезе» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.00
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры