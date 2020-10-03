«Удинезе» — «Рома». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 3 октября 2020 года

В субботу, 3 октября, «Удинезе» на своем поле примет «Рому» в рамках 3-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Дача Арена», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Удинезе» — «Рома».

«Удинезе»

В прошлом сезоне «Удинезе» был ближе к зоне вылета, чем — еврокубков. Клуб занял 13 позицию с 45 очками по итогам 38 туров.

Команда опередила опасное 18-е место на 10 очков. От зоны Лиги Европы она отстала на 17 баллов.

В межсезонье коллектив провел четыре поединка. В этих товарищеских встречах он дважды победил и дважды проиграл.

Все прогнозы на Серию А

В двух стартовых фриульцы проиграли «Вероне» (0:1) и «Специи» (0:2). Тем самым их серия из поражений уже составляет четыре матча.

«Рома»

Римляне довольно серьезно провалились в первом туре. Они проиграли «Вероне» со счетом 0:3, так что старт для хозяев выдался неудачным.

После этого команда набрала свой первый балл, сыграв вничью 2:2 дома против «Ювентуса».

Прошлый сезона «Рома» закончила на серии из четырех побед. Поражение от «Вероны» прервало 8-матчевую беспроигрышную серию команды в чемпионате. на своем поле коллектив не уступал в четырех поединках.

«Джаллоросси» проиграли лишь раз в четырех последних выступлениях. Тем не менее, серия без побед уже составляет три матча.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,61.

Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — победа «Рома», и обе команды забьют за 3,00. 0