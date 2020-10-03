«Удинезе» — «Рома». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 3 октября 2020 года

«Удинезе»
В прошлом сезоне «Удинезе» был ближе к зоне вылета, чем — еврокубков. Клуб занял 13 позицию с 45 очками по итогам 38 туров.
Команда опередила опасное 18-е место на 10 очков. От зоны Лиги Европы она отстала на 17 баллов.
В межсезонье коллектив провел четыре поединка. В этих товарищеских встречах он дважды победил и дважды проиграл.
В двух стартовых фриульцы проиграли «Вероне» (0:1) и «Специи» (0:2). Тем самым их серия из поражений уже составляет четыре матча.
«Рома»
Римляне довольно серьезно провалились в первом туре. Они проиграли «Вероне» со счетом 0:3, так что старт для хозяев выдался неудачным.
После этого команда набрала свой первый балл, сыграв вничью 2:2 дома против «Ювентуса».
Прошлый сезона «Рома» закончила на серии из четырех побед. Поражение от «Вероны» прервало 8-матчевую беспроигрышную серию команды в чемпионате. на своем поле коллектив не уступал в четырех поединках.
«Джаллоросси» проиграли лишь раз в четырех последних выступлениях. Тем не менее, серия без побед уже составляет три матча.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,61.
Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,90.
Наши прогноз и ставка — победа «Рома», и обе команды забьют за 3,00. 0