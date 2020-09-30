ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппВеликолепный Мане, урок для Артеты и дилемма для Клоппа Джейдон СанчоТрансферный дайджест. 22-28 сентября Ансу ФатиДебют мечты для Кумана и феерия от Фати
  • 13:52
    • Официально: «Динамо» приняло отставку Новикова
  • 17:58
    • Стали известны места и время проведения ближайших матчей сборной России
  • 17:29
    • Спортивный директор «Тамбова»: Конкретики по трансферу Обухова пока нет
  • 16:16
    • Сане пропустит матч за Суперкубок Германии
  • 15:57
    • Макгрегор объявил о бое 12 декабря
  • 15:33
    • «Ростов» согласился на новое предложение «Дженоа» по Шомуродову — СМИ
  • 12:39
    • «Спартак» намерен вернуть старую эмблему
    Все новости спорта

    Оставит ли ПАОК «Быков» без Лиги чемпионов?

    ПАОК — «Краснодар». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги чемпионов 30 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Краснодар Прогнозы на футбол России Прогнозы на ПАОК Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на ПАОК — «Краснодар»
    «Краснодар» — ПАОК
    В среду, 30 сентября, «Краснодар» на выезде встретится с греческим клубом ПАОК в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Игра состоится 30 сентября в Салониках, начало — в 22:00 мск. Прогноз на ПАОК — «Краснодар».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 30 Сентября 2020 года
    ПАОК
  • Салоники
    •  ПАОК 22:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
    •

    ПАОК

    Греческий клуб начал выступление в отборе Лиги чемпионов со второго квалификационного раунда, обыграв в конце августа дома турецкий «Бешикташ» (3:1), забив три гола за полчаса игры.

    В начале сентября греки провели товарищеский матч с «Панатинаикосом» (1:0), после чего в рамках чемпионата Греции победили на своем поле «Ларису» (1:0).

    В матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов ПАОК дома обыграл «Бенфику» (2:1), дважды отличившись после перерыва и пропустив на последних минутах.

  • Трансферный дайджест. 22-28 сентября
  • Переберется ли талант «Боруссии» в «МЮ», сменит ли защитник «Ювентуса» Серию А на АПЛ, кто выиграет борьбу за вундеркинда из «Норвича» и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • В домашнем матче чемпионата Греции ПАОК сыграл вничью с «Атромитосом» (1:1), а в первом матче с «Краснодаром» уступил на выезде 1:2.

    В последнем матче ПАОК в гостях разошелся миром с «Волосом» (0:0) и с 5 очками после 3 матчей идет на 5-м месте в таблице чемпионата Греции. Разница мячей 2-1.

    «Краснодар»

    В сентябре, после международной паузы «быки»продолжили отдыхать, поскольку «Ротор» из-за коронавируса не смог играть, получив техническое поражение со счетом 0:3.

  • Полдела сделано. «Краснодар» проявил характер и дожал ПАОК
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Краснодара» в матче отбора Лиги чемпионов
  • 23/09/2020

    • Домашний матч с «Химками» завершился разгромом подмосковного клуба со счетом 7:2. Виктор Классон записал на свой счет два гола и два ассиста.

    Первый матч с ПАОКом кубанцы дома выиграли со счетом 2:1, пропустив в первом тайме, но сразу же отыгравшись и вырвав победу в середине второго тайма.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В последнем матче «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Сочи» (1:1), пропустив быстрый гол, отыгравшись только после перерыва и играя почти тайм в большинстве.

    С 16 очками после 9 туров «Краснодар» идет на 7-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 7-11, 4 гола забил Маркус Берг, еще 3 — Реми Кабелла.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Четыре футболиста «Краснодара» могут не сыграть в предстоящем матче — речь идет о Маркусе Берге, Вандерсоне, Сергее Петрове и Кайо Панталеао.

    Прогноз и ставки

    На победу ПАОКа в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 3.55, а на победу «Краснодара» — 3.35.

    20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    На проход ПАОКа в групповой этап дают коэффициент 3,45, успех «Краснодара» оценивают с коэффициентом 1,55.

    ПАОК уверенно играет дома, а для успеха грекам хватит победы со счетом 1:0. Прогнозируем, что греки не проиграют на своем поле.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.90 и «Обе забьют — нет» за 2.05. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Сочи — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо К — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Омония — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ференцварош — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.97
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Хетафе — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Веселы — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Макдональд — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Зенит Иркутск — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Родина — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Волга Ульяновск — Велес Москва
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Машук-КМВ — Динамо Брянск
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Краснодар» — ПАОК
  • Полдела сделано. «Краснодар» проявил характер и дожал ПАОК
    • 02:36 23/09/2020     «Ростов» — «Маккаби»
  • Дно пробито. «Маккаби» показал «Ростову» уровень РПЛ
    • 02:15 25/09/2020     Тьяго Алькантара
  • 11 футболистов, которые преуспели после ухода из «Барселоны»
    • 15:19 23/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    ПАОК — «Краснодар». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги чемпионов 30 сентября 2020 года. Прогноз на ПАОК — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры