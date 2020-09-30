ПАОК — «Краснодар». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги чемпионов 30 сентября 2020 года

В среду, 30 сентября, «Краснодар» на выезде встретится с греческим клубом ПАОК в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Игра состоится 30 сентября в Салониках, начало — в 22:00 мск. Прогноз на ПАОК — «Краснодар».

ПАОК

Греческий клуб начал выступление в отборе Лиги чемпионов со второго квалификационного раунда, обыграв в конце августа дома турецкий «Бешикташ» (3:1), забив три гола за полчаса игры.

В начале сентября греки провели товарищеский матч с «Панатинаикосом» (1:0), после чего в рамках чемпионата Греции победили на своем поле «Ларису» (1:0).

В матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов ПАОК дома обыграл «Бенфику» (2:1), дважды отличившись после перерыва и пропустив на последних минутах.

В домашнем матче чемпионата Греции ПАОК сыграл вничью с «Атромитосом» (1:1), а в первом матче с «Краснодаром» уступил на выезде 1:2.

В последнем матче ПАОК в гостях разошелся миром с «Волосом» (0:0) и с 5 очками после 3 матчей идет на 5-м месте в таблице чемпионата Греции. Разница мячей 2-1.

«Краснодар»

В сентябре, после международной паузы «быки»продолжили отдыхать, поскольку «Ротор» из-за коронавируса не смог играть, получив техническое поражение со счетом 0:3.

Домашний матч с «Химками» завершился разгромом подмосковного клуба со счетом 7:2. Виктор Классон записал на свой счет два гола и два ассиста.

Первый матч с ПАОКом кубанцы дома выиграли со счетом 2:1, пропустив в первом тайме, но сразу же отыгравшись и вырвав победу в середине второго тайма.

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В последнем матче «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Сочи» (1:1), пропустив быстрый гол, отыгравшись только после перерыва и играя почти тайм в большинстве.

С 16 очками после 9 туров «Краснодар» идет на 7-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 7-11, 4 гола забил Маркус Берг, еще 3 — Реми Кабелла.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Четыре футболиста «Краснодара» могут не сыграть в предстоящем матче — речь идет о Маркусе Берге, Вандерсоне, Сергее Петрове и Кайо Панталеао.

Прогноз и ставки

На победу ПАОКа в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 3.55, а на победу «Краснодара» — 3.35.

На проход ПАОКа в групповой этап дают коэффициент 3,45, успех «Краснодара» оценивают с коэффициентом 1,55.

ПАОК уверенно играет дома, а для успеха грекам хватит победы со счетом 1:0. Прогнозируем, что греки не проиграют на своем поле.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.90 и «Обе забьют — нет» за 2.05. 0