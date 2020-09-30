«Лацио» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Италии 30 сентября 2020 года

«Лацио»
«Лацио» в прошлом сезоне долго вел борьбу за чемпионство, однако после возобновления чемпионата команда Симоне Индзаги откатилась на четвертую позицию.
В новом сезоне «Лацио» стартовал с выездной победы над «Кальяри» со счетом 2:0.
До этого римляне провели достаточно неплохую предсезонку — в четырех играх команде удалось одержать три победы при одной ничьей.
«Аталанта»
«Аталанта» в прошлом сезоне стала бронзовым призером чемпионата Италии, а также добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов.
В межсезонье бергамаски провели четыре матча против клубов из низших дивизионов, во всех одержали победы и забивали как минимум три гола, но при этом и пропускали в каждом поединке.
В чемпионате «Аталанта» стартовала с выездного матча. Команда Джан Пьеро Гасперини на выезде в свойственной для себя результативном стиле обыграла «Торино» со счетом 4:2.
Прогноз и ставка
На победу «Лацио» букмекеры дают коэффициент 2,69, на ничью — 3,82, а на победу «Аталанты» — 2,61.
В прошлом сезоне команды выдали два результативных матча, встречаясь друг с другом. Встреча первого круга завершилась вничью 3:3, а во втором круге «Аталанта» выиграла со счетом 3:2.
Наши прогноз и ставка на матч — Обе забьют + ТБ 2,5 с коэффициентом 1,64. 0