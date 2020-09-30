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    Повторят ли «Лацио» и «Аталанта» феерию прошлого сезона?

    «Лацио» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Италии 30 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Аталанта»
    Алехандро Гомес
    В перенесенном матче 1-го тура Серии А «Лацио» будет принимать «Аталанту». Матч пройдет в Риме 30 сентября. Начало — в 21:45 мск. Прогноз на «Лацио» — «Аталанта».
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Сентября 2020 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 21:45 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.57
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.57
  • Ставка!
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    «Лацио»

    «Лацио» в прошлом сезоне долго вел борьбу за чемпионство, однако после возобновления чемпионата команда Симоне Индзаги откатилась на четвертую позицию.

    В новом сезоне «Лацио» стартовал с выездной победы над «Кальяри» со счетом 2:0.

    До этого римляне провели достаточно неплохую предсезонку — в четырех играх команде удалось одержать три победы при одной ничьей.

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    «Аталанта»

    «Аталанта» в прошлом сезоне стала бронзовым призером чемпионата Италии, а также добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов.

    В межсезонье бергамаски провели четыре матча против клубов из низших дивизионов, во всех одержали победы и забивали как минимум три гола, но при этом и пропускали в каждом поединке.

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  • Вчера

    • В чемпионате «Аталанта» стартовала с выездного матча. Команда Джан Пьеро Гасперини на выезде в свойственной для себя результативном стиле обыграла «Торино» со счетом 4:2.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лацио» букмекеры дают коэффициент 2,69, на ничью — 3,82, а на победу «Аталанты» — 2,61.

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    В прошлом сезоне команды выдали два результативных матча, встречаясь друг с другом. Встреча первого круга завершилась вничью 3:3, а во втором круге «Аталанта» выиграла со счетом 3:2.

    Наши прогноз и ставка на матч — Обе забьют + ТБ 2,5 с коэффициентом 1,64. 0

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    «Лацио» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Италии 30 сентября 2020 года. Прогноз на «Лацио» — «Аталанта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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