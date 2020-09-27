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    Выиграет ли «Севилья» на старте Примеры?

    «Кадис» — «Севилья». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Ла Лиги 27 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Севилья»
    «Севилья» начинает выступления в Примере
    В 3-м туре чемпионата Испании «Кадис» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Рамон Карранса» 27 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Кадис» — «Севилья».
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    Футбол. Испания. Примера 27 Сентября 2020 года
    Кадис
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    •  Кадис 19:30 Севилья Севилья
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.40
  • 2
  • 1.76
  • Ставка!
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    «Кадис»

    В прошлом сезоне «Кадис» выступал в Сегунде. Команда заняла второе место, благодаря чему смогла пробиться в элиту.

    От победителя первенства «Уэски» клуб отстал на один балл.

    В межсезонье коллектив провел четыре контрольных поединка. В них он дважды победил, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.

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    В Примере андалусцы проиграли дома «Осасуне» (0:2) в первом туре, а во втором — переиграл на выезде «Уэску» (2:0).

    «Севилья»

    Прошлый сезон вышел весьма успешным для «Севильи». Команда заняла четвертое место и обеспечила себе путевку в Лигу чемпионов.

    Впрочем, «рохибланкос» могли этого не делать, ведь сумели пробиться в главный еврокубок благодаря победе в Лиге Европы. В финальном матче они победили «Интер» (3:2).

    В межсезонье подопечные Лопетеги победили дома «Леванте» (3:2). Накануне старта в Примере они проиграли «Баварии» (1:2) в матче за Суперкубоке УЕФА.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,50, ничья — в 3,40.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,50. 0

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    «Кадис» — «Севилья». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Ла Лиги 27 сентября 2020 года. Прогноз на «Кадис» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: NaN
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