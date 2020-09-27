«Кадис» — «Севилья». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Ла Лиги 27 сентября 2020 года

В 3-м туре чемпионата Испании «Кадис» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Рамон Карранса» 27 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Кадис» — «Севилья».

«Кадис»

В прошлом сезоне «Кадис» выступал в Сегунде. Команда заняла второе место, благодаря чему смогла пробиться в элиту.

От победителя первенства «Уэски» клуб отстал на один балл.

В межсезонье коллектив провел четыре контрольных поединка. В них он дважды победил, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.

В Примере андалусцы проиграли дома «Осасуне» (0:2) в первом туре, а во втором — переиграл на выезде «Уэску» (2:0).

«Севилья»

Прошлый сезон вышел весьма успешным для «Севильи». Команда заняла четвертое место и обеспечила себе путевку в Лигу чемпионов.

Впрочем, «рохибланкос» могли этого не делать, ведь сумели пробиться в главный еврокубок благодаря победе в Лиге Европы. В финальном матче они победили «Интер» (3:2).

В межсезонье подопечные Лопетеги победили дома «Леванте» (3:2). Накануне старта в Примере они проиграли «Баварии» (1:2) в матче за Суперкубоке УЕФА.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,50, ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,50. 0