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    Чего ждать от первого матча «Барсы» в Примере?

    «Барселона» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Ла Лиги 27 сентября 2020 года

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    Лионель Месси
    В третьем туре чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Вильярреал». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 27 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Вильярреал».
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    Футбол. Испания. Примера 27 Сентября 2020 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.65
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  • 5.90
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    «Барселона»

    Предыдущий сезон каталонская команда закончила на втором месте в таблице. За 38 туров она набрала 82 очка и отстала от «Реала» на 5 пунктов.

    А в еврокубках «Барса» успела провести два матча. В 1/8 финала она прошла «Наполи», обыграв итальянцев со счетом 3:1.

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    А затем было кошмарное выступление в игре с «Баварией» (2:8), после которого Кике Сетьен был отправлен в отставку.

    Перед стартом нового сезона «Барселона» уже под руководством Рональда Кумана в трех контрольных встречах обыграла «Химнастик» (3:1), «Жирону» (3:1) и «Эльче» (1:0).

    «Вильярреал»

    Футбольный клуб из провинции Кастельон в прошлом сезоне занял пятое место в таблице, обеспечив себе попадание в групповой раунд Лиги Европы.

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    • В новом сезоне «Вильярреалом» руководит Унаи Эмери, с которым команда провела пять контрольных матчей. Предсезонка началась для «подлодки» победой над «Картахеной» (3:1).

    Затем «желтая субмарина» проиграла «Тенерифе» (2:3) и «Валенсии» (1:2), после чего она взяла верх над «Реалом Сосьедад» (2:0) и влетела «Леванте» (1:2).

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    13 сентября «Вильярреал» принял участие в первом матче Примеры, в котором он расписал мировую с «Уэской» (1:1). Во втором туре «подлодка» обыграла «Эйбар» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.54, на ничью — 4.62, а на победу «Вильярреала» — 6.10.

    В первом для «Барсы» поединке сразу несколько игроков пропустят матч. Среди них и основной вратарь Тер Штеген. Отсутствие голкипера из Германии может быть на руку гостям. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вильярреала» больше 1 за 1.95. 0

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    «Барселона» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Ла Лиги 27 сентября 2020 года. Прогноз на «Барселона» — «Вильярреал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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