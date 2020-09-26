«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч АПЛ 26 сентября 2020 года

В третьем туре английской Премьер-лиги «Брайтон» будет принимать «МЮ». Игра пройдет на стадионе «Амекс» 26 сентября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед».

«Брайтон»

Перед стартом сезона «Альбион» принял участие в двух контрольных встречах, в которых он расписал мировую с «Челси» (1:1) и «Вест Бромвичем» (0:0).

А в первой игре Премьер-лиги сезона 2020/2021 «Брайтон» на своем поле потерпел поражение от «Челси» (1:3).

Затем была игра в Кубке лиги. На стадии 1/32 «чайки» встретились с «Портсмутом». На стадионе «Амекс» подопечные Грэма Поттера раскатали соперников (4:0).

Все прогнозы на АПЛ

20 сентября «Брайтон» одержал первую победу в АПЛ, переиграв «Ньюкасл» (3:0). В 1/16 финала Кубка лиги «Альбион» разобрался с «Престоном» (2:0).

«Манчестер Юнайтед»

В конце минувшего сезона команда из Манчестера провела три матча в Лиге Европы. Сперва она победила ЛАСК (2:1) в ответке 1/8 финала.

В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» разобрался с «Копенгагеном» в дополнительное время, а в 1/2 финала «дьяволы» уступили «Севилье» (1:2).

19 сентября подопечные Уле-Гуннара Сульшера приняли участие в первом матче АПЛ, в котором они потерпели поражение от «Кристал Пэлас» (1:3).

А 22 числа «манкунианцы» сразились с командой «Лутон Таун» в 1/16 финала Кубка лиги и уверенно разобрались с соперниками (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Брайтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.88, на ничью — 3.78, а на победу «МЮ» — 1.82.

В гостевой игре «красные дьяволы» подтвердят свой статус фаворитов. Наши прогноз и ставка — победа «МЮ» с коэффициентом 1.82. 0