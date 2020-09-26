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    Добудет ли «МЮ» первые очки в сезоне?

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч АПЛ 26 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед»
    «Манчестер Юнайтед»
    В третьем туре английской Премьер-лиги «Брайтон» будет принимать «МЮ». Игра пройдет на стадионе «Амекс» 26 сентября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Сентября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.74
  • Ставка!
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    «Брайтон»

    Перед стартом сезона «Альбион» принял участие в двух контрольных встречах, в которых он расписал мировую с «Челси» (1:1) и «Вест Бромвичем» (0:0).

    А в первой игре Премьер-лиги сезона 2020/2021 «Брайтон» на своем поле потерпел поражение от «Челси» (1:3).

    Затем была игра в Кубке лиги. На стадии 1/32 «чайки» встретились с «Портсмутом». На стадионе «Амекс» подопечные Грэма Поттера раскатали соперников (4:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    20 сентября «Брайтон» одержал первую победу в АПЛ, переиграв «Ньюкасл» (3:0). В 1/16 финала Кубка лиги «Альбион» разобрался с «Престоном» (2:0).

    «Манчестер Юнайтед»

    В конце минувшего сезона команда из Манчестера провела три матча в Лиге Европы. Сперва она победила ЛАСК (2:1) в ответке 1/8 финала.

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    • В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» разобрался с «Копенгагеном» в дополнительное время, а в 1/2 финала «дьяволы» уступили «Севилье» (1:2).

    19 сентября подопечные Уле-Гуннара Сульшера приняли участие в первом матче АПЛ, в котором они потерпели поражение от «Кристал Пэлас» (1:3).

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    А 22 числа «манкунианцы» сразились с командой «Лутон Таун» в 1/16 финала Кубка лиги и уверенно разобрались с соперниками (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Брайтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.88, на ничью — 3.78, а на победу «МЮ» — 1.82.

    В гостевой игре «красные дьяволы» подтвердят свой статус фаворитов. Наши прогноз и ставка — победа «МЮ» с коэффициентом 1.82. 0

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