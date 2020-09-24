«Бавария» — «Севилья». Прогноз (к. 1.84) и ставки на тоталы в матче за Суперкубок УЕФА 24 сентября 2020 года

В матче за Суперкубок УЕФА «Бавария» сыграет с «Севильей». Игра пройдет на «Пушкаш-Арене» в Будапеште 24 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Бавария» — «Севилья».

«Бавария»

После победы в чемпионате Германии и в Кубке страны мюнхенская команда провела 4 встречи в Лиге чемпионов.

В первом матче «Бавария» разгромила «Челси» на своем поле (4:1). А затем подопечные Ханса-Дитера Флика раскатали «Барселону» (8:2).

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Полуфинальный матч против «Лиона» закончился победой красных всухую (3:0), после чего в финале мюнхенцы одержали верх над ПСЖ (1:0).

А 18 сентября «Бавария» сыграла в первом матче Бундеслиги сезона 2020/2021. На «Альянц Арене» красные разбили «Шальке» (8:0).

«Севилья»

После завершения сезона в Испании команда из одноименного города четырежды сыграла в Лиге Европы.

На стадии 1/8 финала «Севилья» оказалась сильнее «Ромы» (2:0), а в четвертьфинале красно-белые победили «Вулверхэмптон» (1:0).

16 августа подопечные Юлена Лопетеги одержали верх над «Манчестер Юнайтед» (2:1), а в финале испанская команда переиграла «Интер» (3:2).

После победы в Лиге Европы «Севилья» приняла участие в двух контрольных матчах, в которых она победила «Леванте» (3:2) и «Атлетик» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Баварии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.34, на ничью — 6.20, а на победу «Севильи» — 8.40.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.84. 0