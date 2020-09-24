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    Сколько забитых мячей подарит битва за Суперкубок?

    «Бавария» — «Севилья». Прогноз (к. 1.84) и ставки на тоталы в матче за Суперкубок УЕФА 24 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Севилья»
    Лерой Сане
    В матче за Суперкубок УЕФА «Бавария» сыграет с «Севильей». Игра пройдет на «Пушкаш-Арене» в Будапеште 24 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Бавария» — «Севилья».
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    Футбол. Суперкубок Европы 24 Сентября 2020 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 22:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 8.00
  • Ставка!
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    «Бавария»

    После победы в чемпионате Германии и в Кубке страны мюнхенская команда провела 4 встречи в Лиге чемпионов.

    В первом матче «Бавария» разгромила «Челси» на своем поле (4:1). А затем подопечные Ханса-Дитера Флика раскатали «Барселону» (8:2).

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    Полуфинальный матч против «Лиона» закончился победой красных всухую (3:0), после чего в финале мюнхенцы одержали верх над ПСЖ (1:0).

    А 18 сентября «Бавария» сыграла в первом матче Бундеслиги сезона 2020/2021. На «Альянц Арене» красные разбили «Шальке» (8:0).

    «Севилья»

    После завершения сезона в Испании команда из одноименного города четырежды сыграла в Лиге Европы.

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    • На стадии 1/8 финала «Севилья» оказалась сильнее «Ромы» (2:0), а в четвертьфинале красно-белые победили «Вулверхэмптон» (1:0).

    16 августа подопечные Юлена Лопетеги одержали верх над «Манчестер Юнайтед» (2:1), а в финале испанская команда переиграла «Интер» (3:2).

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    После победы в Лиге Европы «Севилья» приняла участие в двух контрольных матчах, в которых она победила «Леванте» (3:2) и «Атлетик» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Баварии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.34, на ничью — 6.20, а на победу «Севильи» — 8.40.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.84. 0

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    «Бавария» — «Севилья». Прогноз (к. 1.84) и ставки на тоталы в матче за Суперкубок УЕФА 24 сентября 2020 года. Прогноз на «Бавария» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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