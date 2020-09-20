ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сане (справа) забил гол и сделал два ассиста в дебютном матче за «Баварию»«Бавария» отправила пугающее послание Европе Лерой СанеБундеслига 2020/2021. Кто составит конкуренцию «Баварии», за кем из игроков следить? «Ливерпуль»АПЛ. «Эвертон» разгромил «Вест Бромвич», «Челси» примет «Ливерпуль», «Ман Сити» сыграет с «Вулверхэмптоном»
  • 15:11
    • Источник: «Локомотив» договорился с Манджукичем
  • 16:58
    • Щербакова — первая после короткой программы на этапе Кубка России
  • 15:56
    • Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду на этапе Кубка России
  • 13:34
    • Кержаков согласился возглавить «Томь»
  • 11:20
    • Матч «Акрона» с «Енисеем» не состоится
  • 10:31
    • Роналду получил награду лучшего международного бомбардира от IFFHS
  • 08:17
    • «Лейкерс» разгромили «Денвер» в первом матче финала Западной конференции
    Все новости спорта

    Воспользуется ли «Мец» усталостью «Реймса»?

    «Мец» — «Реймс». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч чемпионата Франции 20 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Метц Прогнозы на Реймс Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Мец» — «Реймс»
    Игрок «Меца»
    20 сентября в 4-м туре розыгрыша французский Лиги 1 «Мец» на своем поле сыграет с «Реймсом». Начало игры — в 16:00 по мск. Прогноз на «Мец» — «Реймс».
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 20 Сентября 2020 года
    Метц
  • Франция. Лига 1
    •  Метц 16:00 Реймс Реймс
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 2.80
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
    •

    «Мец»

    «Мец», который в прошлом сезоне финишировал 15-м, в текущем розыгрыше Лиги 1 проиграл все три проведенные встречи и даже не забил ни одного гола.

    Стартовали «мессинцы» домашним поражение от «Монако» (0:1), затем с аналогичным результатом на выезде уступили в гостях «Лиллю».

    В прошлом туре команда играла против ПСЖ на выезде, и едва не отстояла ничью, пропустив единственный мяч на 93-й минуте.

  • С небес не землю. В «Пари Сен-Жермен» назрел кризис
  • Всего три недели назад парижская команда играла в финале Лиги чемпионов
  • 16/09/2020

    • В минувшем сезоне «Мец» прилично играл на своей арене, выиграв пять встреч при четырех мировых исходах и пяти фиаско.

    «Реймс»

    «Реймс» по итогам прошлого сезона стал шестым и завоевал билет в Лигу Европы. В текущей Лиги 1 команда набрала всего один балл в трех встречах.

  • Топ-10 футбольных вундеркиндов. Главные претенденты на награду Golden Boy
  • Среди фаворитов — представители немецкой Бундеслиги
  • 17/09/2020

    • Этот пункт коллектив заработал в стартовом поединке сезона, расписав мировую в гостях с «Монако» (2:2), после чего две встречи проиграли с одинаковым счетом по 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    Сперва «Реймс» в родных стенах оказался слабей «Лилля», после чего был повержен в гостевой игре «Анже». 17 сентября «красно-белые» стартовали в Лиге Европы, обыграв благодаря голу Валона Бериши на выезде швейцарский «Серветт».

    В гостях в прошлой Лиге 1 команда пять раз победила, столько же игр проиграла и четыре матча свела вничью, разница мячей — 14:14.

    В минувшем чемпионате на поле «Мецы» коллективы расписали мировую (1:1), а в Реймсе викторию праздновали «мессинцы» — 1:0.

    Прогноз на «Мец» — «Реймс»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Меца» — 2.70, победа «Реймса» — 3.24, ничья — 3.00.

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    В середине недели «Реймс» отдал много сил в матче ЛЕ, поэтому в грядущей игре ожидаем викторию хозяев, которые к тому же в последнее время играю с «красно-белыми» достаточно неплохо.

    Наши прогноз и ставка на эту встречу — П1. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.90
  • Прогноз на матч Ланс — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Фиорентина — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хетафе — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.90
  • Прогноз на матч Верона — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Сельта — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ренн — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Порту — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Парма — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо»
  • Как фанера над Тбилиси. «Динамо» обновило летопись позора российского футбола
    • 23:55 17/09/2020     Игроки ПСЖ и «Марселя» получили пять удалений
  • «Имбецилы» затмили историческую победу «Марселя» над ПСЖ
    • 17:26 14/09/2020     Серхио Регилон
  • Трансферный дайджест. 8-14 сентября
    • 23:05 14/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Мец» — «Реймс». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч чемпионата Франции 20 сентября 2020 года. Прогноз на «Мец» — «Реймс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.70
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры