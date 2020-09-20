«Мец» — «Реймс». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч чемпионата Франции 20 сентября 2020 года

20 сентября в 4-м туре розыгрыша французский Лиги 1 «Мец» на своем поле сыграет с «Реймсом». Начало игры — в 16:00 по мск. Прогноз на «Мец» — «Реймс».

«Мец»

«Мец», который в прошлом сезоне финишировал 15-м, в текущем розыгрыше Лиги 1 проиграл все три проведенные встречи и даже не забил ни одного гола.

Стартовали «мессинцы» домашним поражение от «Монако» (0:1), затем с аналогичным результатом на выезде уступили в гостях «Лиллю».

В прошлом туре команда играла против ПСЖ на выезде, и едва не отстояла ничью, пропустив единственный мяч на 93-й минуте.

В минувшем сезоне «Мец» прилично играл на своей арене, выиграв пять встреч при четырех мировых исходах и пяти фиаско.

«Реймс»

«Реймс» по итогам прошлого сезона стал шестым и завоевал билет в Лигу Европы. В текущей Лиги 1 команда набрала всего один балл в трех встречах.

Этот пункт коллектив заработал в стартовом поединке сезона, расписав мировую в гостях с «Монако» (2:2), после чего две встречи проиграли с одинаковым счетом по 0:1.

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Сперва «Реймс» в родных стенах оказался слабей «Лилля», после чего был повержен в гостевой игре «Анже». 17 сентября «красно-белые» стартовали в Лиге Европы, обыграв благодаря голу Валона Бериши на выезде швейцарский «Серветт».

В гостях в прошлой Лиге 1 команда пять раз победила, столько же игр проиграла и четыре матча свела вничью, разница мячей — 14:14.

В минувшем чемпионате на поле «Мецы» коллективы расписали мировую (1:1), а в Реймсе викторию праздновали «мессинцы» — 1:0.

Прогноз на «Мец» — «Реймс»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Меца» — 2.70, победа «Реймса» — 3.24, ничья — 3.00.

В середине недели «Реймс» отдал много сил в матче ЛЕ, поэтому в грядущей игре ожидаем викторию хозяев, которые к тому же в последнее время играю с «красно-белыми» достаточно неплохо.

Наши прогноз и ставка на эту встречу — П1. 0