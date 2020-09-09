«Чертаново» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч ФНЛ 9 сентября 2020 года

9 сентября «Чертаново» в Москве сыграет с «Крыльями Советов» в 8-м туре розыгрыша ФНЛ. Встреча начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Чертаново» — «Крылья Советов».

«Чертаново»

«Чертаново», которое в минувшем сезоне было среди претендентов на повышение в классе, в этом первенстве после грандиозной распродажи пока идет в зоне вылета, имея на своем счету шесть пунктов.

Стартовали «чертята» в новом чемпионате с поражения от «Спартака-2» (1:2), после чего они выиграли две встречи подряд, поочередно одолев дома 2:0 «Томь» и в гостях 2:1 «Иртыш».

Последующие поединка первенства ФНЛ московский коллектив проиграл. В этот период он в родных стенах потерпел фиаско от «Нефтехимика» (0:3), а также «сине-белые» уступили дома 0:1 брянскому «Динамо», 0:3 «Алании» и 0:1 «Текстильщику».

«Крылья Советов»

«Крылья Советов», которые по итогам прошлого сезона покинули РПЛ, в текущем розыгрыше ФНЛ идут пока десятыми, набрав в семи играх десять очков.

Стартовали «волжане» в первой лиге домашней мировой с «Балтикой» (0:0), после чего в Москве были повержены новичком «Велесом» со счетом 1:3.

Последующие два поединка принесли «Крылышкам» виктории над «СКА Хабаровском» (2:0) дома и «Чайкой» (3:0) в гостях, но затем они дважды проиграли — 0:1 в родных стенах «Оренбургу» и 1:3 в Красноярске «Енисею».

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В своей последней проведенной игре клуб из Самары на своей территории разгромил «Нижний Новгород» со счетом 3:0.

Прогноз на «Чертаново» — «Крылья Советов»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 1.53.

На викторию «Чертаново» дают — 6.10, ничья оценена — в 3.60

В межсезонье «Крылышек» возглавил наставник «Чертаново» Игорь Осинькин, который перетянул в Самару многих лидеров «чертят». Уж он точно знает слабые стороны своей бывшей команды.

Ставим в этом поединке на викторию гостей с форой (-1). 0