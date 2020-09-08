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    Кто прервет серию неудач?

    «Гуанчжоу Фули» — «Хэнань Цзянье». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Суперлиги 8 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Гуанчжоу Фули» — «Хэнань Цзянье»
    «Гуанчжоу Фули» идет на предпоследнем месте
    В 10 туре китайской Суперлиги «Гуанчжоу Фули» сыграет против «Хэнань Цзянье». Начало игры — в 13:00 по мск. Прогноз на «Гуанчжоу Фули» — «Хэнань Цзянье».

    «Гуанчжоу Фули»

    «Гуанчжоу Фули» идет предпоследним, седьмым в группе А чемпионата Китая, имея на своем счету семь очков (две победы при одной ничьей и шести поражениях).

    У коллектива один из самых низких показателей по забитым мячам — ему удалось отметиться лишь семью голами в девяти играх, пропустили аж 22 (второй с конца показатель по всей лиге).

    «Сине-белые» проиграли три свои последние встречи. Сперва они с разгромным счетом 1:5 были повержены «Шаньдун Лунэн», затем уступили 0:2 «Шеньчженю», после чего проиграли 1:2 «Гуанчжоу Эвергранд».

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    Отметим, что перед этим команда одержала две виктории. Она поочередно переиграла «Шанхай Шэньхуа» (3:2) и «Далянь Про» (1:0).

    «Хэнань Цзянье»

    Только в четвертом туре клуб сумел победить — «Шэньчжэнь» (2:1) на выезде. Благодаря таким результатам он поднялся на пятое место с пятью очками в группе А.

    Тем не менее, затем «Хэнань Цзянье» уступил «Гуанчжоу Эвергранд» (1:3) и «Шаньдун Лунэн» (1:2). Эти поражения отодвинули его на седьмую строчку.

    Последний на сегодня балл команде удалось набрать в седьмом туре против «Шанхай Шэньхуа» — 0:0. После этого снова были неудачи — от «Цзянсу Сунин» (2:5) и «Далянь Ифан» (0:4).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успехо хозяев поля оценивается в 2,50, ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что обе команды забьют без ничьей за 2,40. 0

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    «Гуанчжоу Фули» — «Хэнань Цзянье». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Суперлиги 8 сентября 2020 года. Прогноз на «Гуанчжоу Фули» — «Хэнань Цзянье». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40
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