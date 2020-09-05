Швеция — Франция. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч футбольной Лиги наций 5 сентября 2020 года

В субботу, 5 сентября, сборная Швеции на своем поле примет команду Франции. Встреча лиги А группы 3, которая пройдет в Стокгольме, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Швеция — Франция.

Швеция

Сборная Швеции в прошлом году завоевала путевку в финальную часть Евро-2020, заняв второе место в отборочной группе F.

«Желто-синие» на пять очков отстали от Испании, опередив при этом Норвегию, Румынию, Фарерские острова и Мальту.

За весь отбор шведы проиграли всего один матч — летом 2019 года они в гостях уступили испанцам (0:3), пропустив два из трех голов в концовке встречи.

С того времени подопечные Янне Андерссона не проигрывали, успев обыграть в январе 2020 года сборные Молдавии (1:0) и Косово (1:0) в товарищеских матчах.

Все прогнозы на Лигу наций

К ближайшим встречам готовится боевой состав, в который вошли два представителя «Краснодара» — Кристоффер Оллсон и Маркус Берг.

Франция

Сборная Франции тоже пробилась в финальную часть чемпионата Европы, став победителем группы H.

Команда Дидье Дешама набрала 25 очков из 30 возможных и обошла Турцию, Исландию, Албанию, Андорру и Молдавию.

Единственное поражение «синие» потерпели 8 июня 2019 года, когда на выезде уступили команде Турции (0:2).

Календарь и таблица Лиги наций

Из-за травм за Францию не смогут сыграть Самюэль Умтити, Эмерик Ляпорт и Блез Матюиди. Также в заявку не попали Поль Погба и Уссем Ауар, у которых обнаружен коронавирус.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Франции — 1.75, победа сборной Швеции — 5.20, ничья — 3.70.

На счету «желто-синих» впечатляющая победная серия из пяти матчей, за время которой они ни разу не пропустили, забив при этом семь голов.

Подопечные Янне Андерссона играют очень цепко, особенно на своем поле, но в этот раз им будет гораздо труднее, ведь придется сражаться против одной из лучших команд мира.

У «синих» есть определенные кадровые проблемы, но они не должны помешать команде Дидье Дешама выполнить установку на игру. Наш прогноз — «победа гостей».

Также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал сборной Франции больше 1,5» за 1.90. Да, шведы в последнее время мало пропускали, но одно дело защищаться от атак молдаван, румын или фарерцев, и совсем другой — от атак французов. 0