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    «Шанхай СИПГ» покажет свою силу в атаке

    «Хэбэй Чайна Форчун» — «Шанхай СИПГ». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Суперлиги 5 сентября 2020 года

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    В 9 туре китайской Суперлиги «Хэбэй Чайна Форчун» сыграет против «Шанхай СИПГ». Поединок будет проводиться в Куньшане на одноименной арене. Начало в 13:00 по мск. Прогноз на «Хэбэй Чайна Форчун» — «Шанхай СИПГ».

    «Хэбэй Чайна Форчун»

    «Драконы» выбрались в зону плей-офф, набрав 11 очков. Однако если в предстоящем матче команда потеряет очки, что очень вероятно, то она может потерять позицию.

    «Хэбэй Чайна Форчун» победами не сыта, хотя выдала 3-матчевую выигрышную серию. Она была прервана поражением от «Шицзячжуан» со счетом 1:3.

    До фиаско хозяева побеждали таких соперников как «Тяньцзинь Тэда» (2:0), «Ухань Залл» (3:1) и «Циндао Хуанхай» (2:1).

    С своей группе B команда пропустили больше всех — 16 голов в 8 играх. Коллектив пропускал в трех последних матчах.

    «Шанхай СИПГ»

    «Шанхай СИПГ» является лучшей командой Суперлиги этого сезона сразу по двум показателям. Гости меньше всех пропустили — всего 6 голов. Также «красные орлы» ни разу не проиграли в нынешнем розыгрыше.

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    Итого, «Шанхай» набрал 20 очков и занимает первое место в группе, уступая по очкам в общем зачете лишь «Гуанчжоу Эвергранд» из группы А.

    На данный момент команда идет на 3-матчевой серии из побед. Она обыграла «Бэйцзин» 2:1, «Чунцин» 3:0 и «Тяньцзинь Тэда» 4:1.

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    • К слову, лучшими бомбардирами гостей являются Оскар и Марко Арнаутович. А кроме этого у «Шанхая» есть Халк. В общем, обойма солидная.

    Прогноз

    «Шанхай» в этом сезоне идет полным ходом. Хорошая результативность и надежная оборона делают команду фаворитом многих противостояний.

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    В этот раз исключений нет — 6.40 и 1.44 соответственно. Ничейный результат оценивается коэффициентом 5.00.

    «Орлы» выиграли 3:0 и 4:0 в последних играх с «Хэбэй». Атака у гостей отличная, поэтому вполне можно ждать от них больше двух мячей. Этот вариант предлагают за 1.69. 0

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    «Хэбэй Чайна Форчун» — «Шанхай СИПГ». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Суперлиги 5 сентября 2020 года. Прогноз на «Хэбэй Чайна Форчун» — «Шанхай СИПГ». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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