Кипр — Черногория. Прогноз (2.38) и ставки на матч Лиги наций 5 сентября 2020 года

Сборная Кипра встретится с Черногорией в рамках первого тура Лиги наций. Матч состоится в Никосии 5 сентября, начало — в 19:00 мск. Прогноз на Кипр — Черногория.

Кипр

Два года назад киприоты не лучшим образом выступили в Лиге наций. Впрочем, ничего особенного от них и не ждали. Пять очков и третье место в группе с Норвегией, Болгарией и Словенией — могло быть и хуже.

В отборе на Евро-2020 сборная Кипра смогла набрать очки только в матчах со сборными Казахстана и Сан-Марино. Все остальным киприоты проиграли. Правда, иногда с ними бывает сложно. Летом 2019-го сборная России выиграла у Кипра всего лишь со счетом 1:0.

Другой вопрос, что стабильно играть столь же организованно сборная Кипра не может. Во втором матче с россиянами Кипр пропустил уже пять мячей. Всего же в отборе на Евро киприотам забили 20 мячей в десяти матчах.

Черногория

В жизни сборной Черногории в последнее время тоже не очень много позитива. Отбор на Евро там вообще предпочитают не вспоминать, в восьми матчах черногорцы не одержали ни одной победы.

Дошло до того, что Черногория ни разу не выиграла даже у Косово, с трудом сыграв вничью дома и уступив в гостях.

Но лучше всего состояние сборной Черногории демонстрируют матчи против Англии и Чехии, отгрузивших ей 18 мячей.

Позитивом можно считать разве что две ничьи со сборной Болгарии. Хотя болгары уже давно даже не середняки по европейским меркам.

Прогноз и ставка

Матч двух слабых команд. И тут напрашиваются два сценария: либо победа хозяев, либо ничья. Причем если ничья, то, возможно, даже безголевая. С атакой есть проблемы, что у Кипра, что у Черногории.

При этом у букмекеров фаворитом почему-то значится Черногория. Вряд ли это объективная оценка. Киприоты иногда очень даже неплохо играют дома, побеждая довольно крепкие команды.

Победа сборной Кипра с форой (0) за 2.38 — с такой игрой, как в прошлом году, Черногории будет сложно на что-то рассчитывать в матче даже с таким соперником.

Ну и для любителей рисковать — ничья со счетом 0:0 за 6.55. 0