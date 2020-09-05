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    Забьют ли Кипр и Черногория хотя бы один гол на двоих?

    Кипр — Черногория. Прогноз (2.38) и ставки на матч Лиги наций 5 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Кипр — Черногория
    Сборная Кипра
    Сборная Кипра встретится с Черногорией в рамках первого тура Лиги наций. Матч состоится в Никосии 5 сентября, начало — в 19:00 мск. Прогноз на Кипр — Черногория.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига C, группа 1 05 Сентября 2020 года
    Кипр
  • Никосия
    •  Кипр 19:00 Черногория Черногория
  • Подгорица
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    Кипр

    Два года назад киприоты не лучшим образом выступили в Лиге наций. Впрочем, ничего особенного от них и не ждали. Пять очков и третье место в группе с Норвегией, Болгарией и Словенией — могло быть и хуже.

    В отборе на Евро-2020 сборная Кипра смогла набрать очки только в матчах со сборными Казахстана и Сан-Марино. Все остальным киприоты проиграли. Правда, иногда с ними бывает сложно. Летом 2019-го сборная России выиграла у Кипра всего лишь со счетом 1:0.

    Другой вопрос, что стабильно играть столь же организованно сборная Кипра не может. Во втором матче с россиянами Кипр пропустил уже пять мячей. Всего же в отборе на Евро киприотам забили 20 мячей в десяти матчах.

    Черногория

    В жизни сборной Черногории в последнее время тоже не очень много позитива. Отбор на Евро там вообще предпочитают не вспоминать, в восьми матчах черногорцы не одержали ни одной победы.

    Дошло до того, что Черногория ни разу не выиграла даже у Косово, с трудом сыграв вничью дома и уступив в гостях.

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    Но лучше всего состояние сборной Черногории демонстрируют матчи против Англии и Чехии, отгрузивших ей 18 мячей.

    Позитивом можно считать разве что две ничьи со сборной Болгарии. Хотя болгары уже давно даже не середняки по европейским меркам.

    Прогноз и ставка

    Матч двух слабых команд. И тут напрашиваются два сценария: либо победа хозяев, либо ничья. Причем если ничья, то, возможно, даже безголевая. С атакой есть проблемы, что у Кипра, что у Черногории.

    При этом у букмекеров фаворитом почему-то значится Черногория. Вряд ли это объективная оценка. Киприоты иногда очень даже неплохо играют дома, побеждая довольно крепкие команды.

    Победа сборной Кипра с форой (0) за 2.38 — с такой игрой, как в прошлом году, Черногории будет сложно на что-то рассчитывать в матче даже с таким соперником.

    Ну и для любителей рисковать — ничья со счетом 0:0 за 6.55. 0

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    Кипр — Черногория. Прогноз (2.38) и ставки на матч Лиги наций 5 сентября 2020 года . Прогноз на Кипр — Черногория. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.38
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