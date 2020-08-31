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    «Шицзячжуан» и «Хэбэй» порадуют голами

    «Шицзячжуан» — «Хэбэй Чайна Форчун». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Суперлиги 31 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шицзячжуан» — «Хэбэй Чайна Форчун»
    Фернандо Энрике
    В 8 туре китайской Суперлиги «Шицзячжуан» сыграет с «Хэбэй Чайна Форчун» на стадионе «Сучжоу Спортс Центр». Начало матча в 13:00 по мск. Прогноз на «Шицзячжуан» — «Хэбэй Чайна Форчун».

    «Шицзячжуан»

    Команда никак не может победить. В этом сезоне «Шицзячжуан» довольствовался лишь одной победой над «Тяньцзинь Тэда» со счетом 3:0. После этого хозяева провели три тура без успехов.

    В прошлых матчах коллектив довольствовался мировыми с «Шанхаем СИПГ» (1:1) и «Бэйцзин Гоань» (2:2). Между этими результатами было поражение от «Чунцин Лифан» с минимальным счетом.

    В турнирной таблице «Шицзячжуан» занимает 5 место с 7 очками. Даже в случае победы в зону плей-офф команда не войдет.

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    Добавим, что новичок Суперлиги пропускал в 6 из 7 матчей турнира. Большая часть встреч с его участием заканчивались результативно.

    «Хэбэй Чайна Форчун»

    «Хэбэй» имеет 11 пунктов и занимает 4 место. Поражение ничего не заберет у гостей, но все же для надежности им стоит выиграть. Да и есть возможность догнать оппонентов в борьбе за первые места.

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  • 27/08/2020

    • «Хэбэй Чайна Форчун» набрал хорошую форму, победив в трех матчах чемпионата подряд. Речь идет о поединках с «Тяньцзинь Тэда» (2:0), «Ухань Залл» (3:1) и «Циндао Хуанхай» (1:2).

    Стоит отметить, что гости больше всех пропустили в группе. У них 13 голов. При этом и 12 забитых мячей. Так в играх с участием этого коллектива почти всегда все заканчивается результативно.

    Прогноз

    «Хэбэй» показал хорошие результаты в прошлых турах. У «Шицзячжуана» в этом плане не все так ярко. Однако у команд есть общая черта — все их матчи проходят результативно и мы ожидаем от них того же в этот раз.

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    По коэффициентам соперники получаются равными — 2.60 и 2.65. На их ничью букмекеры поставили коэффициент 3.45.

    Совсем недавно очная встреча между данными командами закончилась со счетом 2:2. Сейчас предлагаем заиграть ставку «тотал больше 2.5» за 1.68. Обе достаточно пропускают, чтобы этот вариант зашел. 0

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    «Шицзячжуан» — «Хэбэй Чайна Форчун». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Суперлиги 31 августа 2020 года. Прогноз на «Шицзячжуан» — «Хэбэй Чайна Форчун». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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