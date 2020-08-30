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    Как ПСЖ начнет новый сезон?

    «Ланс» — ПСЖ. Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч чемпионата Франции 10 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ланс Прогнозы на ПСЖ Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ланс» — ПСЖ
    ПСЖ еще не проводил матчи в новом сезоне
    Во втором туре французской Лиги 1 «Ланс» будет принимать ПСЖ. Игра пройдет на стадионе «Боллар-Делелис» 10 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Ланс» — ПСЖ.
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    Футбол. Франция. Лига 1 30 Августа 2020 года
    Ланс
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Ланс 21:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.20
  • X
  • 6.25
  • 2
  • 1.27
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    «Ланс»

    После первого тура французский клуб из одноименного города не имеет очков в своем активе. В таблице чемпионата он находится на 17-м месте.

    В стартовой игре Лиги 1 «Ланс» в гостях по разу проиграл «Ницце» (1:2).

    А в досрочно завершившемся сезоне 2019/2020 подопечные Франка Хейза еще выступали во втором дивизионе страны, где заняли второе место.

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  • 22/08/2020

    • В межсезонье коллектив провел шесть контрольных поединков. В них он одержал три победы, один раз сыграл вничью и дважды уступил.

    ПСЖ

    В сезоне 2019/20 подопечные Томаса Тухеля стали чемпионами Франции, выиграли Кубок страны и Кубок лиги.

    Добавим, что Лига 1 была завершена досрочно сразу после вспышки коронавируса.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Тем не менее, этим летом ПСЖ не остался без официальных матчей, сыграв в плей-офф Лиги чемпионов. В четвертьфинале он победил «Аталанту» (2:1), в полуфинале — «Лейпциг» (3:0).

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    Но впервые выйдя в финал главного еврокубка, парижане уступили «Баварии» (0:1).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,26, тогда как успех хозяев поля оценивается в 12,00, ничья — в 6,90.

    Рекомендуем ставить на то, что ПСЖ выиграет, и в матче будет забито четыре гола за 4,10. 0

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