«Ланс» — ПСЖ. Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч чемпионата Франции 10 сентября 2020 года

«Ланс»
После первого тура французский клуб из одноименного города не имеет очков в своем активе. В таблице чемпионата он находится на 17-м месте.
В стартовой игре Лиги 1 «Ланс» в гостях по разу проиграл «Ницце» (1:2).
А в досрочно завершившемся сезоне 2019/2020 подопечные Франка Хейза еще выступали во втором дивизионе страны, где заняли второе место.
В межсезонье коллектив провел шесть контрольных поединков. В них он одержал три победы, один раз сыграл вничью и дважды уступил.
ПСЖ
В сезоне 2019/20 подопечные Томаса Тухеля стали чемпионами Франции, выиграли Кубок страны и Кубок лиги.
Добавим, что Лига 1 была завершена досрочно сразу после вспышки коронавируса.
Тем не менее, этим летом ПСЖ не остался без официальных матчей, сыграв в плей-офф Лиги чемпионов. В четвертьфинале он победил «Аталанту» (2:1), в полуфинале — «Лейпциг» (3:0).
Но впервые выйдя в финал главного еврокубка, парижане уступили «Баварии» (0:1).
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,26, тогда как успех хозяев поля оценивается в 12,00, ничья — в 6,90.
Рекомендуем ставить на то, что ПСЖ выиграет, и в матче будет забито четыре гола за 4,10. 0