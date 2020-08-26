«Динамо» — «Зенит». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч РПЛ 26 августа 2020 года

«Динамо» и «Зенит» встретятся 26 августа на «ВТБ Арене» в Москве. Команды проведут поединок в рамках 5 тура российской Премьер-лиги. Игра начнется в 20:45 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» — «Зенит».

«Динамо»

В прошлом туре «Динамо» прервало свою беспроигрышную серию, уступив тульскому «Арсеналу» на выезде со счетом 2:0. До этого футболисты Кирилла Новикова одержали две победы и раз сыграли вничью.

В первом туре «динамики» обыграли на выезде «Урал» 0:2. Еще одну победу с таким же счетом «сине-белые» записали на себя в игре против «Ростова». Между успешными выступлениями была и ничья. «Динамо» устроило перемирие с новичком РПЛ «Ротором» (0:0).

В домашних играх РПЛ «Динамо» оставалось непобежденным с трех из четырех случаев. Сейчас в турнирной таблице чемпионата хозяева занимают 5 место с 7 очками.

Все прогнозы на РПЛ

Примечательно, что в 8 матчах чемпионата с участием «Динамо» на табло были нули, то есть забивала лишь одна команда.

«Зенит»

«Зенит», как и в прошлом сезоне, продолжает держать марку. Подопечные Семака занимают первое место. У них 12 очков, что на 3 пункта больше, чем у ближайшего преследователя.

На счету «сине-бело-голубых» всего два пропущенных мяча в четырех турах, забито при этом десять. Коллектив выиграл все четыре поединка, то есть в сезоне у питерского клуба уже 5 побед подряд с учетом Суперкубка («Локомотив» 2:1).

«Зенит» переиграл «Ростов» и «Ротор» со счетом 2:0, а также одолел ЦСКА (2:1) и разгромил «Тамбов» (4:1).

Гости имеют 11-матчевую беспроигрышную серию в гостях, если брать только чемпионат России.

Прогноз и ставка

«Зенит» — явный фаворит встречи. На его победу букмекеры предлагают 1.91, тогда как коэффициент на «Динамо» составляет 4.30.

Гости выиграли три прошлых очных матча — 3:0, 0:2 и 2:0. Продолжение этой серии вполне вероятно, учитывая как мало подопечные Семака пропускают сейчас. Предлагаем поставить на победу «Зенита» за 1.91.

Также можно попробовать вариант для ставки «тотал меньше 2.5» за 1.86. «Динамо» редко пропускает больше двух голов. 0