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    Удержится ли «Цзянсу Сунин» на третьем месте?

    «Цзянсу Сунин» — «Шэньчжэнь». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч чемпионата Китая 24 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Цзянсу Сунин» — «Шэньчжэнь»
    «Цзянсу Сунин» входит в топ-3 первенства
    В понедельник, 24 августа, в рамках седьмого тура китайской Суперлиги «Цзянсу Сунин» сыграет с «Шэньчжэнь». Стартовый свисток будет дан в 15:00 по мск. Прогноз на «Цзянсу Сунин» — «Шэньчжэнь».

    «Цзянсу Сунин»

    «Цзянсу Сунин» расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы A китайской Суперлиги с 10 баллами.

    На счету подопечных Космина Олэрою три победы, одна ничья и два поражения.

    Футболисты «Сунин» выиграли у «Хенань Цзянье» (4:3), «Далянь Про» (2:1) и «Гуанчжоу Фули» (2:0), а очки поделили с «Шаньдун Лунэн» (0:0).

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    В пятом туре «Цзянсу Сунин» уступил «Шанхай Шеньхуа» (0:1), после чего проиграл «Гуанчжоу Эвергранд» (1:2).

    «Шэньчжэнь»

    В первом туре «Шэньчжэнь» победил в домашних стенах «Гуанчжоу Фули» (3:0).

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    • После этого коллектив потерпел три кряду поражения — от «Шанхай Шэньхуа» (2:3), «Гуанчжоу Эвергранд» (1:3) и «Хенань Цзянье» (1:2).

    Серия поражений в итоге растянулась на четыре поединка. Обидчиком стал «Шаньдун Лунэн» (0:2).

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    В прошлом туре команда вернулась на победный путь, обыграв «Далянь Ифан» (3:2). Из-за этого она пойдет на шестую строчку группы A.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60, тогда как успех гостей оценивается в 4,60, ничья — в 4,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Цзянсу Сунин» выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0

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    «Цзянсу Сунин» — «Шэньчжэнь». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч чемпионата Китая 24 августа 2020 года. Прогноз на «Цзянсу Сунин» — «Шэньчжэнь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.90
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