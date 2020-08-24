«Цзянсу Сунин» — «Шэньчжэнь». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч чемпионата Китая 24 августа 2020 года

В понедельник, 24 августа, в рамках седьмого тура китайской Суперлиги «Цзянсу Сунин» сыграет с «Шэньчжэнь». Стартовый свисток будет дан в 15:00 по мск. Прогноз на «Цзянсу Сунин» — «Шэньчжэнь».

«Цзянсу Сунин»

«Цзянсу Сунин» расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы A китайской Суперлиги с 10 баллами.

На счету подопечных Космина Олэрою три победы, одна ничья и два поражения.

Футболисты «Сунин» выиграли у «Хенань Цзянье» (4:3), «Далянь Про» (2:1) и «Гуанчжоу Фули» (2:0), а очки поделили с «Шаньдун Лунэн» (0:0).

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В пятом туре «Цзянсу Сунин» уступил «Шанхай Шеньхуа» (0:1), после чего проиграл «Гуанчжоу Эвергранд» (1:2).

«Шэньчжэнь»

В первом туре «Шэньчжэнь» победил в домашних стенах «Гуанчжоу Фули» (3:0).

После этого коллектив потерпел три кряду поражения — от «Шанхай Шэньхуа» (2:3), «Гуанчжоу Эвергранд» (1:3) и «Хенань Цзянье» (1:2).

Серия поражений в итоге растянулась на четыре поединка. Обидчиком стал «Шаньдун Лунэн» (0:2).

В прошлом туре команда вернулась на победный путь, обыграв «Далянь Ифан» (3:2). Из-за этого она пойдет на шестую строчку группы A.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60, тогда как успех гостей оценивается в 4,60, ничья — в 4,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Цзянсу Сунин» выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0