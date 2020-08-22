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    Избежит ли «Тамбов» разгрома в Петербурге?

    «Зенит» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Тамбов»
    «Зенит»
    В субботу, 22 августа, «Зенит» на своем поле примет «Тамбов» в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Газпром Арене», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Тамбов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Августа 2020 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 18:00 Тамбов Тамбов
  • Тамбов
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.18
  • X
  • 7.25
  • 2
  • 14.50
  • Ставка!
    •

    «Зенит»

    «Зенит» второй год подряд стал чемпионом, кроме того питерцы выиграли Кубок России, а сезон начали с победы в Суперкубке страны, одолев в Москве «Локомотив» со счетом 2:1.

    В прошлом розыгрыше дружина Семака забила больше всех в РПЛ (65 голов) и пропустила меньше всех (18 мячей).

    В короткое межсезонье состав «сине-бело-голубых» пополнил защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен, который будет играть на позиции ушедшего Бранислава Ивановича.

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    • Также команду покинули защитники Эмануэль Маммана и Игорь Смольников, хавбеки Кирилл Капленко, Олег Шатов и нападающий Александр Кокорин.

    Чемпионат России «Зенит» начал с двух выездных побед со счетом 2:0, обыграв сначала «Ротор», а потом и «Ростов».

    Все прогнозы на РПЛ

    В последнем матче питерцы на своем поле справились с ЦСКА (2:1) благодаря дублю Азмуна, и с 9 очками возглавляют таблицу РПЛ.

    «Тамбов»

    Прошлый сезон «Тамбов» завершила на 14 месте турнирной таблицы с 31 очком в 30 матчах и разницей мячей 37-41. Стыковые матчи были отменены, поэтому команда сохранила прописку в РПЛ.

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    • В межсезонье «Тамбов» покинули нападающие Амур Калмыков, Артем Федчук и Хасан Мамтов, а также хавбеки Никита Саламатов и Вагиз Галиулин.

    Из «Краснодара» был арендован форвард Герман Онугха, бесплатно перешли форвард «Динамо» Кирилл Панченко, защитник «Крыльев» Никита Чичерин и защитник «Краснодара» Алексей Грицаенко.

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    В стартовом матче сезона «Тамбов» дома проиграл «Ростову» (0:1), а во втором туре уступил на выезде ЦСКА (1:2) .

    Первые очки в сезоне «волки» набрали в 3-м туре, обыграв на своем поле «Химки» (1:0), при том что играли второй тайм в меньшинстве.

    Календарь и таблица РПЛ

    С 3 очками «Тамбов» идет 11-м в таблице РПЛ. В прошлом сезоне тамбовчане дважды уступили «Зениту» со счетом 1:2 (в домашнем матче пропустив в компенсированное время).

    Прогноз и ставка

    На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.22, на ничью — 6.50, а на победу «Тамбова» — 13.75.

    В победе «Зенита» особых сомнений нет — питерцы набрали хороший ход. Вопрос в том, насколько крупно они победят. Прогнозируем, что дело обойдется без разгрома.

    Голов тем не менее, можно ждать. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.65, и «обе забьют — нет» за 1.55. 0

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    «Зенит» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 августа 2020 года. Прогноз на «Зенит» — «Тамбов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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