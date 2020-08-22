«Зенит» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 августа 2020 года

В субботу, 22 августа, «Зенит» на своем поле примет «Тамбов» в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Газпром Арене», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Тамбов».

«Зенит»

«Зенит» второй год подряд стал чемпионом, кроме того питерцы выиграли Кубок России, а сезон начали с победы в Суперкубке страны, одолев в Москве «Локомотив» со счетом 2:1.

В прошлом розыгрыше дружина Семака забила больше всех в РПЛ (65 голов) и пропустила меньше всех (18 мячей).

В короткое межсезонье состав «сине-бело-голубых» пополнил защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен, который будет играть на позиции ушедшего Бранислава Ивановича.

Также команду покинули защитники Эмануэль Маммана и Игорь Смольников, хавбеки Кирилл Капленко, Олег Шатов и нападающий Александр Кокорин.

Чемпионат России «Зенит» начал с двух выездных побед со счетом 2:0, обыграв сначала «Ротор», а потом и «Ростов».

Все прогнозы на РПЛ

В последнем матче питерцы на своем поле справились с ЦСКА (2:1) благодаря дублю Азмуна, и с 9 очками возглавляют таблицу РПЛ.

«Тамбов»

Прошлый сезон «Тамбов» завершила на 14 месте турнирной таблицы с 31 очком в 30 матчах и разницей мячей 37-41. Стыковые матчи были отменены, поэтому команда сохранила прописку в РПЛ.

В межсезонье «Тамбов» покинули нападающие Амур Калмыков, Артем Федчук и Хасан Мамтов, а также хавбеки Никита Саламатов и Вагиз Галиулин.

Из «Краснодара» был арендован форвард Герман Онугха, бесплатно перешли форвард «Динамо» Кирилл Панченко, защитник «Крыльев» Никита Чичерин и защитник «Краснодара» Алексей Грицаенко.

В стартовом матче сезона «Тамбов» дома проиграл «Ростову» (0:1), а во втором туре уступил на выезде ЦСКА (1:2) .

Первые очки в сезоне «волки» набрали в 3-м туре, обыграв на своем поле «Химки» (1:0), при том что играли второй тайм в меньшинстве.

Календарь и таблица РПЛ

С 3 очками «Тамбов» идет 11-м в таблице РПЛ. В прошлом сезоне тамбовчане дважды уступили «Зениту» со счетом 1:2 (в домашнем матче пропустив в компенсированное время).

Прогноз и ставка

На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.22, на ничью — 6.50, а на победу «Тамбова» — 13.75.

В победе «Зенита» особых сомнений нет — питерцы набрали хороший ход. Вопрос в том, насколько крупно они победят. Прогнозируем, что дело обойдется без разгрома.

Голов тем не менее, можно ждать. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.65, и «обе забьют — нет» за 1.55. 0