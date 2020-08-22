«Шинник» — «Велес». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч ФНЛ 22 августа 2020 года

В субботу, 22 августа, в пятом туре розыгрыша ФНЛ «Шинник» в Ярославле сыграет с московским «Велесом». Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «Шинник» — «Велес».

«Шинник»

«Шинник» в минувшем розыгрыше ФНЛ, досрочно завершенном, финишировал на восьмой позиции в турнирной таблице, уступив проходной строке 11 очков.

Стартовали в новом сезоне ярославцы с домашней победы над московским «Торпедо» (1:0), которое в минувшем первенстве претендовало на повышение в классе.

После чего «черно-синие» смогли набрать всего балл в трех проведенных встречах, сыграв вничью дома с «Краснодаром-2» (0:0). Две другие игры они проиграли, уступив на выезде 1:2 «Акрону» и 0:2 «Балтике».

С четырьмя зачетными пунктами «Шинник» расположился на данный момент в турнирной таблице ФНЛ в зоне вылета, на 17 месте.

«Велес»

Прошлый сезон «Велес» провел во втором дивизионе, где стал победителем в группе «Запад», выиграв 11 игр из 16 проведенных.

Дебют в ФНЛ выдался удачно для московского клуба. В четырех турах он смог набрать восемь зачетных пунктов и идет на пятой позиции в турнирной таблице, уступая два очка лидеру.

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В стартовом поединке первого дивизиона столичный коллектив расписал мировую в Иваново с «Текстильщиком» (0:0), а затем выиграли две встречи подряд.

В этом удачном отрезке «Верес» в родных стенах переиграл «Крылья Советов» (3:1) и в Астрахани местный «Волгарь» (2:1). В минувшем игровом дне москвичи в родных стенах поделили очки с «Факелом» (1:1).

Прогноз на «Шинник» — «Велес»

«Шинник» большую часть баллов зарабатывает в родных стенах. Прогнозируем, что в данной встрече хозяева наберут три очка. Наша ставка на эту игру — П1. 0