ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серж Гнабри принимает поздравленияПравоногий Роббен показал ценность настойчивости. Гнабри жестоко избил «Лион» «Зенит» — ЦСКАЕдиноличный лидер. ЦСКА оброс мускулами, но «Зенит» все еще сильнее «Уфа» — «Спартак»Подвела реализация. «Спартак» потерял очки в Уфе
  • 08:27
    • Покер Гурьянова принес «Далласу» победу в серии с «Калгари»
  • 13:49
    • Капитан «Манчестер Юнайтед» задержан в Греции
  • 13:21
    • В «Нефтехимике» зафиксированы случаи заражения коронавирусом
  • 13:10
    • Отец нападающего «Спартака» вошел в тренерский штаб «Барселоны»
  • 12:43
    • Бен Йеддер проведет розыгрыш футболок и геймпадов
  • 12:01
    • ЦСКА увеличил предложение по хавбеку «Спортинга»
  • 11:30
    • Газизов не исключает трансфер Кокорина в «Рому»
    Все новости спорта

    Нанесет ли «Шинник» «Велесу» первое поражений в сезоне?

    «Шинник» — «Велес». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч ФНЛ 22 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Шинник Прогнозы на Велес Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Велес»
    «Шинник»
    В субботу, 22 августа, в пятом туре розыгрыша ФНЛ «Шинник» в Ярославле сыграет с московским «Велесом». Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «Шинник» — «Велес».
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 22 Августа 2020 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 17:00 Велес Велес
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
    •

    «Шинник»

    «Шинник» в минувшем розыгрыше ФНЛ, досрочно завершенном, финишировал на восьмой позиции в турнирной таблице, уступив проходной строке 11 очков.

    Стартовали в новом сезоне ярославцы с домашней победы над московским «Торпедо» (1:0), которое в минувшем первенстве претендовало на повышение в классе.

    После чего «черно-синие» смогли набрать всего балл в трех проведенных встречах, сыграв вничью дома с «Краснодаром-2» (0:0). Две другие игры они проиграли, уступив на выезде 1:2 «Акрону» и 0:2 «Балтике».

  • Единоличный лидер. ЦСКА оброс мускулами, но «Зенит» все еще сильнее
  • Центральный матч 3-го тура РПЛ — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • С четырьмя зачетными пунктами «Шинник» расположился на данный момент в турнирной таблице ФНЛ в зоне вылета, на 17 месте.

    «Велес»

    Прошлый сезон «Велес» провел во втором дивизионе, где стал победителем в группе «Запад», выиграв 11 игр из 16 проведенных.

    20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Дебют в ФНЛ выдался удачно для московского клуба. В четырех турах он смог набрать восемь зачетных пунктов и идет на пятой позиции в турнирной таблице, уступая два очка лидеру.

    Все прогнозы на футбол

    В стартовом поединке первого дивизиона столичный коллектив расписал мировую в Иваново с «Текстильщиком» (0:0), а затем выиграли две встречи подряд.

    В этом удачном отрезке «Верес» в родных стенах переиграл «Крылья Советов» (3:1) и в Астрахани местный «Волгарь» (2:1). В минувшем игровом дне москвичи в родных стенах поделили очки с «Факелом» (1:1).

    Прогноз на «Шинник» — «Велес»

    «Шинник» большую часть баллов зарабатывает в родных стенах. Прогнозируем, что в данной встрече хозяева наберут три очка. Наша ставка на эту игру — П1. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Олимпик — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Шахтер — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Бордо — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Севилья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Севилья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.22
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Монреаль — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Миннесота Юнайтед — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Хьюстон Динамо — Даллас
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Торонто — Ванкувер
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ванкувер — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 04:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Урал — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Бэйцзин Гоань — Шанхай СИПГ
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
  • 1,2 млрд евро за финал ЛЧ. ПСЖ обыграл «Лейпциг»
    • 17:10 19/08/2020     Месси может покинуть «Барселону»
  • «Барселона» переживает «идеальный шторм»
    • 06:55 18/08/2020     Рахим Стерлинг
  • Тактическая победа. Гарсия перехитрил Гвардиолу
    • 11:26 16/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Шинник» — «Велес». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч ФНЛ 22 августа 2020 года. Прогноз на «Шинник» — «Велес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры