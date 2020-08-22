«Бэйцзин Гоань» — «Шанхай СИПГ». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч чемпионата Китая 22 августа 2020 года

В пятницу, 22 августа, в рамках шестого тура китайской Суперлиги «Бэйцзин Гоань» сыграет с «Шанхай СИПГ». Стартовый свисток будет дан в 15:00 по мск. Прогноз на «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай СИПГ».

«Бэйцзин Гоань»

Команда Генезио Бруно уверенно начали чемпионат, заработав максимум очков за первые четыре тура. Только после этого была добыта ничья.

В первых двух турах были повержены «Чунцин Лифань» (2:1) и «Ухань Чжоэр» (1:0). В третьем и четвертом поединках клуб переиграл «Тяньцзинь Тэда» (3:1) и «Хэбей Чайна Форчун» (3:1).

В предыдущем туре коллектив разошелся миром с «Циндао Хайню» (3:3). Благодаря таким результатам он лидирует в группе B с 13 очками.

«Шанхай СИПГ»

В пяти турах чемпионата Китая коллектив из Шанхая трижды победил и два раза сыграл вничью. В таблице Группы B команда идет второй с 11 баллами в копилке.

Стартовый поединок в новом сезоне «Шанхай СИПГ» провел в Куньшане. В этой встрече подопечные Витора Перейры добыли волевую победу над «Тяньцзинь Тэда» (3:1).

А в первой игре августа «красные орлы» разгромили «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (4:0), после чего на нейтральном поле «Шанхай СИПГ» сыграл вничью с новичком Суперлиги «Циндао Хуанхай» (1:1).

В двух предыдущих матчах он победил «Ухань Чжоэр» (2:1) и разошелся миром с «Шицзячжуан Эвер Брайт» (1:1).

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,40, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,70, ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 гола за 2,62. 0