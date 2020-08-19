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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Шанхай Шэньхуа»?

    «Шанхай Шэньхуа» — «Гуанчжоу Фули». Прогноз (к. 3.25) и ставки на голы в чемпионате Китая по футболу 19 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Шэньхуа» — «Гуанчжоу Фули»
    «Шанхай Шэньхуа» занимает четвертое место
    В среду, 19 августа, в поединке 6-го тура китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» сразится с «Гуанчжоу Фули». Начало встречи — 15:00 по мск. Прогноз на «Шанхай Шэньхуа» — «Гуанчжоу Фули».

    «Шанхай Шэньхуа»

    «Синие дьяволы» начали этот чемпионат с поражения от чемпиона «Гуанчжоу Эвергранд» (0:2). Затем поочередно обыграли «Шеньчжэнь» (3:2) и «Шаньдун Лунэн» (1:0).

    В четвертом туре клуб разошелся миром с «Далянь Ифан» (2:2). Такие результаты вывели коллектив на четвертую позицию.

    В предыдущем туре клуб победил на выезде у «Цзянсу Сунин» (1:0). Тем самым его беспроигрышная серия составляет четыре поединка при трех выигрышах.

    «Гуанчжоу Фули»

    Клуб провел пять официальных поединков в 2020 году. В первом туре он проиграл «Шэньчжэню» (0:3).

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    Еще более крупный разгром ожидал коллектив во втором матче — от «Гуанчжоу Эвергранд» (0:5). И только в третьем туре ему удалось набрать первый балл — против «Хэнань Цзянье» (1:1).

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    В четвертом поединке он уступил «Цзянсу Сунин» (0:2) и опустился на последнее место в группе A. Подняться оттуда удалось после победы над «Далянь Ифан» (1:0) в прошлом туре, после чего команда стала шестой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех гостей оценивается в 3,90, ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что «Шанхай Шэньхуа» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0

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    «Шанхай Шэньхуа» — «Гуанчжоу Фули». Прогноз (к. 3.25) и ставки на голы в чемпионате Китая по футболу 19 августа 2020 года. Прогноз на «Шанхай Шэньхуа» — «Гуанчжоу Фули». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25
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