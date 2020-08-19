«Шанхай Шэньхуа» — «Гуанчжоу Фули». Прогноз (к. 3.25) и ставки на голы в чемпионате Китая по футболу 19 августа 2020 года

«Шанхай Шэньхуа»
«Синие дьяволы» начали этот чемпионат с поражения от чемпиона «Гуанчжоу Эвергранд» (0:2). Затем поочередно обыграли «Шеньчжэнь» (3:2) и «Шаньдун Лунэн» (1:0).
В четвертом туре клуб разошелся миром с «Далянь Ифан» (2:2). Такие результаты вывели коллектив на четвертую позицию.
В предыдущем туре клуб победил на выезде у «Цзянсу Сунин» (1:0). Тем самым его беспроигрышная серия составляет четыре поединка при трех выигрышах.
«Гуанчжоу Фули»
Клуб провел пять официальных поединков в 2020 году. В первом туре он проиграл «Шэньчжэню» (0:3).
Еще более крупный разгром ожидал коллектив во втором матче — от «Гуанчжоу Эвергранд» (0:5). И только в третьем туре ему удалось набрать первый балл — против «Хэнань Цзянье» (1:1).
В четвертом поединке он уступил «Цзянсу Сунин» (0:2) и опустился на последнее место в группе A. Подняться оттуда удалось после победы над «Далянь Ифан» (1:0) в прошлом туре, после чего команда стала шестой.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех гостей оценивается в 3,90, ничья — в 3,70.
Рекомендуем ставить на то, что «Шанхай Шэньхуа» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0