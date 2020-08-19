«Шанхай Шэньхуа» — «Гуанчжоу Фули». Прогноз (к. 3.25) и ставки на голы в чемпионате Китая по футболу 19 августа 2020 года

В среду, 19 августа, в поединке 6-го тура китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» сразится с «Гуанчжоу Фули». Начало встречи — 15:00 по мск. Прогноз на «Шанхай Шэньхуа» — «Гуанчжоу Фули».

«Шанхай Шэньхуа»

«Синие дьяволы» начали этот чемпионат с поражения от чемпиона «Гуанчжоу Эвергранд» (0:2). Затем поочередно обыграли «Шеньчжэнь» (3:2) и «Шаньдун Лунэн» (1:0).

В четвертом туре клуб разошелся миром с «Далянь Ифан» (2:2). Такие результаты вывели коллектив на четвертую позицию.

В предыдущем туре клуб победил на выезде у «Цзянсу Сунин» (1:0). Тем самым его беспроигрышная серия составляет четыре поединка при трех выигрышах.

«Гуанчжоу Фули»

Клуб провел пять официальных поединков в 2020 году. В первом туре он проиграл «Шэньчжэню» (0:3).

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Еще более крупный разгром ожидал коллектив во втором матче — от «Гуанчжоу Эвергранд» (0:5). И только в третьем туре ему удалось набрать первый балл — против «Хэнань Цзянье» (1:1).

В четвертом поединке он уступил «Цзянсу Сунин» (0:2) и опустился на последнее место в группе A. Подняться оттуда удалось после победы над «Далянь Ифан» (1:0) в прошлом туре, после чего команда стала шестой.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех гостей оценивается в 3,90, ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Шанхай Шэньхуа» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0