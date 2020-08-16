«Фейеноорд» — «Твенте». Прогноз (к. 2.30) и ставки на товарищеский матч 16 августа 2020 года

В воскресенье, 16 августа, «Фейеноорд» сыграет с «Твенте» в контрольном поединке. Встреча начнется в 15:30 по московскому времени. Прогноз на «Фейеноорд» — «Твенте».

ПСВ

По итогам минувшего сезона «Фейеноорд» занял третью позицию. При этом важно отметить, что чемпионат Нидерландов был завершен досрочно из-за пандемии.

Отставание клуба из Роттердама от чемпиона «Аякса» составило шесть очков. С учетом того, что до окончания первенства оставалось девять туров, теоретически команда еще могла побороться за титул.

До начала нового сезона в Эредивизии еще больше месяца, поэтому пока «Гордость Юга» проводит товарищеские поединки. Их коллектив провел пока один — выиграл у земляков у «Спарты» Роттердам (3:0).

«Твенте»

В прошлой кампании чемпионата Нидерландов «Твенте» занял 14-ю строчку. От зоны стыковых матчей за право остаться в элите команда оторвалась лишь на один балл.

От зоны вылета клуб оторвался на 12 пунктов. Тем не менее, организаторы приняли решение, что по итогам остановленного досрочно первенства все участники остаются в элитном дивизионе.

В межсезонье коллектив провел две товарищеские встречи, каждую из которых выиграл. Повержены были соотечественники из «Эксельсиора» (3:1) и «Фортуны» Ситтард (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех соперника оценивается в 2,85, ничья — в 2,10.

Рекомендуем ставить на тотал больше трех голов за 2,30. 0