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    Сможет ли «Шанхай СИПГ» отыграть на ноль?

    «Шанхай СИПГ» — «Ухань Чжоэр». Прогноз (к. 1.72) и ставки на голы в чемпионате Китая по футболу 12 августа 2020 года

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    В четвертом туре китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ» сыграет с «Ухань Чжоэр». Матч пройдет на стадионе «Сучжоу Спортс Центр» 12 августа. Начало встречи — в 13:00 мск. Прогноз на «Шанхай СИПГ» — «Ухань Чжоэр».

    «Шанхай СИПГ»

    В трех турах чемпионата Китая коллектив из Шанхая дважды победил и один раз сыграл вничью. В таблице Группы B команда идет второй с 7 баллами в копилке.

    Стартовый поединок в новом сезоне «Шанхай СИПГ» провел в Куньшане. В этой встрече подопечные Витора Перейры добыли волевую победу над «Тяньцзинь Тэда» (3:1).

    А в первой игре августа «красные орлы» без особого сопротивления раскатали «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (4:0).

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    Потеря очков случилась в третьем туре. В очередном матче на нейтральном поле «Шанхай СИПГ» уступил новичку Суперлиги «Циндао Хуанхай» (1:1).

    «Ухань Чжоэр»

    На данный момент команда из Уханя, провинция Хубэй, находится на третьей позиции с шестью очками, отставая от «Шанхая» на 1 пункт.

    В стартовом туре китайской Суперлиги «Ухань» сразился с «Циндао Хуанхай». В городе Сучжоу «Хань» был сильнее (2:0).

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    • Первая осечка в чемпионате случилась во втором туре. Во встрече с «Бэйцзин Гоань» подопечные Хосе Мануэля Гонсалеса уступили минимально (0:1).

    Третий тур закончился для «Уханя» удачнее. На нейтральном поле в Куньшане эта команда переиграла «Шицзячжуан» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу клуба «Шанхай СИПГ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.31, на ничью — 5.75, а на победу «Уханя» — 8.90.

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    В этом поединке клуб из Шанхая будет безоговорочным фаворитом, однако и «Ухань» выдал неплохой старт сезона. Коллектив Гонсалеса найдет в себе силы забить «драконам» минимум 1 гол.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.72. 0

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    «Шанхай СИПГ» — «Ухань Чжоэр». Прогноз (к. 1.72) и ставки на голы в чемпионате Китая по футболу 12 августа 2020 года. Прогноз на «Шанхай СИПГ» — «Ухань Чжоэр». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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