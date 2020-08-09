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    Удержится ли «Гуанчжоу Эвергранд» на вершине?

    «Гуанчжоу Эвергранд» — «Шаньдун Лунэн». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч китайской Суперлиги 9 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Гуанчжоу Эвергранд» — «Шаньдун Лунэн»
    «Гуанчжоу Эвергранд» лидирует в таблице
    В воскресенье, 9 августа, в поединке 4-го тура китайской Суперлиги «Гуанчжоу Эвергранд» померится силами с чемпионами «Шаньдун Лунэн». Начало встречи — 13:00 по мск. Прогноз на «Гуанчжоу Эвергранд» — «Шаньдун Лунэн».

    «Гуанчжоу Эвергранд»

    По итогам прошлого сезона «Гуанчжоу Эвергранд» стал чемпионом Китая. Команда на четыре очка опередила ближайшего преследователя.

    Клуб провел три официальных поединка в 2020 году. В первом туре он победил в домашних стенах «Шанхай Шеньхуа» (2:0).

    После этого во втором матче коллектив разгромил на выезде «Гуанчжоу Фули» со счетом 5:0. Победа над «Шэньчжэнем» в третьем туре позволила ему сохранить лидерство в группе A.

    «Шаньдун Лунэн»

    В прошлой кампании Суперлиги «Шаньдун Лунэн» занял пятую позицию. От зоны Лиги чемпионов команда отстала на 15 очков.

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    • В 2020 году команда также провела три официальных поединка. Победа в первом туре над «Далянь Ифан» (3:2) до сих пор остается единственной.

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    Во втором поединке коллектив разошелся миром на выезде с «Цзянсу Сунин» (0:0). После поражения от «Шанхай Шеньхуа» (0:1) он идет на четвертом месте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оценивается в 4,75, ничья — в 4,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Гуанчжоу Эвергранд» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,00. 0

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    «Гуанчжоу Эвергранд» — «Шаньдун Лунэн». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч китайской Суперлиги 9 августа 2020 года. Прогноз на «Гуанчжоу Эвергранд» — «Шаньдун Лунэн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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