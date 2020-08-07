«Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз (к. 1.79) и ставки на тоталы в матче Лиги чемпионов 7 августа 2020 года

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет принимать «Реал». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 7 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Реал».

«Манчестер Сити»

На групповой стадии Лиги чемпионов команда из Манчестера находилась в Группе C с «Аталантой», «Шахтером» Д и «Динамо» Загреб.

На этом этапе «Манчестер Сити» прошел без поражений и занял первое место с 14 баллами на счету. А в плей-офф поединке на «Бернабеу» «горожане» добыли волевую победу над «Реалом» (2:1).

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После матча с мадридцами команда Пепа Гвардиолы выиграла Кубок лиги у «Астон Виллы» (2:1), а после выхода из карантина «горожане» добыли 9 побед в 12 встречах в разных турнирах.

В последних двух поединках АПЛ «Ман Сити» разбил «Уотфорд» (4:0) и «Норвич» (5:0). А в таблице чемпионата команда заняла вторую позицию с 81 баллом на счету.

«Реал»

Мадридская команда играла в текущем сезоне ЛЧ в Группе А. В квартете с ПСЖ, «Брюгге» и «Галатасараем» испанский гранд финишировал вторым с 11 очками.

В первом поединке 1/8 финала гол Иско вывел «Реал» вперед, однако «Сити» сумел изменить ход матча и вырвал победу в гостях (2:1).

После вынужденной паузы в футболе команда Зинедина Зидана ни разу не проиграла. Кроме того, в десяти встречах Примеры кряду «сливочные» набрали максимум очков.

В заключительных трех турах «Реал» одержал верх над «Гранадой» (2:1) и «Вильярреалом» (2:1), а также скатал ничью с «Леганесом» (2:2). В сезоне 2019/2020 мадридцы стали чемпионами Испании, набрав 87 очков.

Прогноз и ставка

Победа «Ман Сити» в ответной игре 1/8 финала оценивается в 1.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Реала» — 4.34.

После паузы в футболе «Сити» забивал своим соперникам много, а «Реал» и вовсе был непобедим. В матче, где мадридцам нужно отыгрываться, не будет играть Серхио Рамоса, однако остальная обойма Зизу в полном порядке.

А «горожанам» не поможет Агуэро, но и без него в составе англичан есть кому забивать.

Наши прогнозы и ставка — тотал больше 3 за 1.79. 0