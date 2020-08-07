«Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз (к. 1.79) и ставки на тоталы в матче Лиги чемпионов 7 августа 2020 года

«Манчестер Сити»
На групповой стадии Лиги чемпионов команда из Манчестера находилась в Группе C с «Аталантой», «Шахтером» Д и «Динамо» Загреб.
На этом этапе «Манчестер Сити» прошел без поражений и занял первое место с 14 баллами на счету. А в плей-офф поединке на «Бернабеу» «горожане» добыли волевую победу над «Реалом» (2:1).
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После матча с мадридцами команда Пепа Гвардиолы выиграла Кубок лиги у «Астон Виллы» (2:1), а после выхода из карантина «горожане» добыли 9 побед в 12 встречах в разных турнирах.
В последних двух поединках АПЛ «Ман Сити» разбил «Уотфорд» (4:0) и «Норвич» (5:0). А в таблице чемпионата команда заняла вторую позицию с 81 баллом на счету.
«Реал»
Мадридская команда играла в текущем сезоне ЛЧ в Группе А. В квартете с ПСЖ, «Брюгге» и «Галатасараем» испанский гранд финишировал вторым с 11 очками.
В первом поединке 1/8 финала гол Иско вывел «Реал» вперед, однако «Сити» сумел изменить ход матча и вырвал победу в гостях (2:1).
После вынужденной паузы в футболе команда Зинедина Зидана ни разу не проиграла. Кроме того, в десяти встречах Примеры кряду «сливочные» набрали максимум очков.
В заключительных трех турах «Реал» одержал верх над «Гранадой» (2:1) и «Вильярреалом» (2:1), а также скатал ничью с «Леганесом» (2:2). В сезоне 2019/2020 мадридцы стали чемпионами Испании, набрав 87 очков.
Прогноз и ставка
Победа «Ман Сити» в ответной игре 1/8 финала оценивается в 1.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Реала» — 4.34.
После паузы в футболе «Сити» забивал своим соперникам много, а «Реал» и вовсе был непобедим. В матче, где мадридцам нужно отыгрываться, не будет играть Серхио Рамоса, однако остальная обойма Зизу в полном порядке.
А «горожанам» не поможет Агуэро, но и без него в составе англичан есть кому забивать.
Наши прогнозы и ставка — тотал больше 3 за 1.79. 0