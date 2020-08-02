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    Удачно ли «Минск» дома сыграет с «Рухом»?

    «Минск» — «Рух» Брест. Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 2 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Минск» — «Рух» Брест
    Игрок «Минска»
    В воскресенье, 2 августа, в 20-м туре чемпионата Белоруссии по футболу «Минск» дома сыграет с брестским «Рухом». Начало — в 18:00 по мск. Прогноз на «Минск» — «Рух» Брест.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 02 Августа 2020 года
    Минск
  • Минск
    •  Минск 18:00 Рух Брест Рух Брест
  • Белоруссия. Высшая лига
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Минск»

    С 18 набранными пунктами «Минск» идет в зоне переходных матчей, на 14 месте, но по потерянным очкам команда 11-я в таблице.

    «Горожане» в июле провели четыре поединка. Начали месяц они с домашней ничьей с «Белшиной» (2:2), затем в дерби оказались слабее «Динамо» — 0:1.

    19 июля минчане на своей территории одолели распродавший лидеров «Энергетик-БГУ» (2:1), а в своем последнем сыгранном матче были разгромлены в Борисове БАТЭ — 0:6.

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  • 29/07/2020

    • Домашняя статистика у «Минска» 15 в этом сезоне. В восьми играх было добыто три победы при двух ничьих и трех поражениях, разница забитых и пропущенных — 11:15.

    «Рух» Брест

    Абсолютный новичок неплохо проводит свой дебютный сезон в вышке. После 19 туров команда идет девятой, уступая четыре пункта четвертой строке.

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    • Начал минувшей месяц клуб из Бреста очень удачно, выиграв две встречи подряд. Сперва он в родных стенах одолел минское «Динамо» (1:0), а потом унизил «Энергетик-БГУ» (8:1) на его поле.

    В 18 игровом дне состоялось домашнее разгромное поражение от БАТЭ (0:3), а в прошлом туре была расписана мировая на своей территории со «Славией» (3:3).

    Все прогнозы на футбол

    У «Руха» четвертая гостевая статистика в первенстве. Коллектив праздновал три виктории при пяти ничейных исходах и только одном поражении, разница мячей — 16:7.

    В первом круге «Рух» в Бресте взял верх над «Минском» — 1:0.

    Прогноз на «Минск» — «Рух» Брест

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Руха» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Минска» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.33

    «Минск» будет всеми силами пытаться выбираться из подвалов турнирки. И в домашней игре с середняком лиги вполне может пополнить свою копилку зачетными пунктами.

    Наши прогноз и ставка: победа «Минска» с форой 0. 0

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    «Минск» — «Рух» Брест. Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 2 августа 2020 года. Прогноз на «Минск» — «Рух» Брест. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97
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