«Минск» — «Рух» Брест. Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 2 августа 2020 года

В воскресенье, 2 августа, в 20-м туре чемпионата Белоруссии по футболу «Минск» дома сыграет с брестским «Рухом». Начало — в 18:00 по мск. Прогноз на «Минск» — «Рух» Брест.

«Минск»

С 18 набранными пунктами «Минск» идет в зоне переходных матчей, на 14 месте, но по потерянным очкам команда 11-я в таблице.

«Горожане» в июле провели четыре поединка. Начали месяц они с домашней ничьей с «Белшиной» (2:2), затем в дерби оказались слабее «Динамо» — 0:1.

19 июля минчане на своей территории одолели распродавший лидеров «Энергетик-БГУ» (2:1), а в своем последнем сыгранном матче были разгромлены в Борисове БАТЭ — 0:6.

Домашняя статистика у «Минска» 15 в этом сезоне. В восьми играх было добыто три победы при двух ничьих и трех поражениях, разница забитых и пропущенных — 11:15.

«Рух» Брест

Абсолютный новичок неплохо проводит свой дебютный сезон в вышке. После 19 туров команда идет девятой, уступая четыре пункта четвертой строке.

Начал минувшей месяц клуб из Бреста очень удачно, выиграв две встречи подряд. Сперва он в родных стенах одолел минское «Динамо» (1:0), а потом унизил «Энергетик-БГУ» (8:1) на его поле.

В 18 игровом дне состоялось домашнее разгромное поражение от БАТЭ (0:3), а в прошлом туре была расписана мировая на своей территории со «Славией» (3:3).

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У «Руха» четвертая гостевая статистика в первенстве. Коллектив праздновал три виктории при пяти ничейных исходах и только одном поражении, разница мячей — 16:7.

В первом круге «Рух» в Бресте взял верх над «Минском» — 1:0.

Прогноз на «Минск» — «Рух» Брест

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Руха» предлагают — 2.60.

На викторию «Минска» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.33

«Минск» будет всеми силами пытаться выбираться из подвалов турнирки. И в домашней игре с середняком лиги вполне может пополнить свою копилку зачетными пунктами.

Наши прогноз и ставка: победа «Минска» с форой 0. 0