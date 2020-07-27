«Эстерсунд» — «Хельсинборг». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч Высшей лиги 27 июля 2020 года

«Эстерсунд»
После 10 туров чемпионата «Эстерсунд» имеет 9 очков. Хозяева занимают 13 место и у них всего две победы.
Команда выиграла лишь одну встречу из пяти последних. «Красно-черные» обыграли «Фалькенберг» со счетом 0:1.
Далее было фиаско в игре против «Мальме» (1:2) и две ничьи подряд с «Юргорденом» (0:0) и «Хеккеном» (2:2).
«Эстерсунд» — худшая домашняя команда лиги. У нее ноль побед и четыре поражения. Коллектив набрал в родных стенах лишь одно очко.
«Хельсинборг»
«Хельсинборг» отстает от своего соперника на одно очко и победа даст гостям возможность покинуть зону вылета, поскольку сейчас они занимают предпоследнее 15 место.
В нынешнем сезоне за 10 туров команда одержала одну победу, проиграла четыре раза и пять раз добивалась ничьей.
Несмотря на такое турнирное расположение, «красные» не проигрывали в последних пяти турах, хотя играли вничью в четырех из них.
Из последних результатов стоит выделить победу над АИКом (2:0), ничью с «Гетеборгом» (1:1), «Фалькенбергом» (2:2) и «Эребру» (1:1).
Прогноз
Коэффициенты на матч почти равные — 2.50 против 2.90 на победу и 3.25 на ничью.
Хозяева ужасно играют дома, а гости не проигрывали в пяти турах подряд. Также стоит отметить, что последняя очная встреча команд завершилась победой «Хельсинборга» со счетом 2:0. При этом «Эстерсунд» выиграл 2:0 и 3:0 в двух домашних поединках.
Мы ставим на «Хельсинборг» с форой (0) за 2.04. Хозяева пока что домашней игрой не впечатляют. 0