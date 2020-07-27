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    «Эстерсунд» снова не выиграет в домашних стенах?

    «Эстерсунд» — «Хельсинборг». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч Высшей лиги 27 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Эстерсунд» — «Хельсинборг»
    Хозяева не выиграли ни одной домашней встречи
    27 июля состоится матч 11 тура Высшей лиги Швеции, в котором «Эстерсунд» сыграет с «Хельсинборгом» на стадионе «Домнарвсваллен». Начало поединка в 20:00 по мск. Прогноз на «Эстерсунд» — «Хельсинборг».

    «Эстерсунд»

    После 10 туров чемпионата «Эстерсунд» имеет 9 очков. Хозяева занимают 13 место и у них всего две победы.

    Команда выиграла лишь одну встречу из пяти последних. «Красно-черные» обыграли «Фалькенберг» со счетом 0:1.

    Далее было фиаско в игре против «Мальме» (1:2) и две ничьи подряд с «Юргорденом» (0:0) и «Хеккеном» (2:2).

    «Эстерсунд» — худшая домашняя команда лиги. У нее ноль побед и четыре поражения. Коллектив набрал в родных стенах лишь одно очко.

    «Хельсинборг»

    «Хельсинборг» отстает от своего соперника на одно очко и победа даст гостям возможность покинуть зону вылета, поскольку сейчас они занимают предпоследнее 15 место.

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    • В нынешнем сезоне за 10 туров команда одержала одну победу, проиграла четыре раза и пять раз добивалась ничьей.

    Несмотря на такое турнирное расположение, «красные» не проигрывали в последних пяти турах, хотя играли вничью в четырех из них.

    Все прогнозы на футбол

    Из последних результатов стоит выделить победу над АИКом (2:0), ничью с «Гетеборгом» (1:1), «Фалькенбергом» (2:2) и «Эребру» (1:1).

    Прогноз

    Коэффициенты на матч почти равные — 2.50 против 2.90 на победу и 3.25 на ничью.

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    Хозяева ужасно играют дома, а гости не проигрывали в пяти турах подряд. Также стоит отметить, что последняя очная встреча команд завершилась победой «Хельсинборга» со счетом 2:0. При этом «Эстерсунд» выиграл 2:0 и 3:0 в двух домашних поединках.

    Мы ставим на «Хельсинборг» с форой (0) за 2.04. Хозяева пока что домашней игрой не впечатляют. 0

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    «Эстерсунд» — «Хельсинборг». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч Высшей лиги 27 июля 2020 года. Прогноз на «Эстерсунд» — «Хельсинборг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.04
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