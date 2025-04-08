Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против француза Артура Фиса в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грикспор — Фис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Грикспор

Таллон на прошлой неделе остановился в шаге от титула в Марракеше.

В решающем матче нидерландский теннисист проиграл итальянцу Лучано Дардери со счетом 6:7, 6:7.

В остальных раундах Грикспор выиграл у Пабло Каррено-Бусты, Маттиа Беллуччи и Камиля Майхшака.

Грикспор выиграл не менее трех матчей на третьем турнире подряд. В конце февраля он дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Дубае, а потом добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Грикспор выиграл девять из 20-ти матчей на грунте. В 2024-м он дошел до третьего круга на «тысячнике» в Мадриде и на Ролан Гаррос.

Фис

Артур в этом сезоне пока еще ни разу не играл на грунте.

В прошлом сезоне француз провел на этом покрытии 24 матча, в которых одержал 14 побед и десять раз проиграл.

В 2024-м лучшим результатом Фиса на глине стала победа на «пятисотнике» в Гамбурге, в финале которого он выиграл у второй ракетки мира Александра Зверева.

Фис не очень убедительно начал текущий сезон, но в прошлом месяце он наконец-то начал демонстрировать свой лучший теннис.

В марте 20-летний дошел до четвертьфинала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 2.68, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: вполне вероятно, что у талантливого француза будут проблемы в первом матче после смены покрытия. Таллону в этом плане будет полегче, все-таки он уже провел на грунте четыре матча. Спрогнозировать победителя здесь действительно сложно, но матч вряд ли разочарует.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.07.

Также можно рассмотреть ставку на то, что в этом матче будет хотя бы один тай-брейк за 2.06. В этом сезоне Грикспор провел уже 21 тай-брейк.