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    Грикспор и Фис дойдут до решающего тай-брейка?

    Грикспор — Фис. Ставка (к. 2.07) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 8 апреля 2025 года

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    Таллон Грикспор
    Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против француза Артура Фиса в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грикспор — Фис, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 08 Апреля 2025 года

    Таллон Грикспор

  • Нидерланды
    •  Таллон Грикспор 12:00 Артур Филс

    Артур Филс

  • Франция
    •

    Грикспор

    Таллон на прошлой неделе остановился в шаге от титула в Марракеше.

    В решающем матче нидерландский теннисист проиграл итальянцу Лучано Дардери со счетом 6:7, 6:7.

    В остальных раундах Грикспор выиграл у Пабло Каррено-Бусты, Маттиа Беллуччи и Камиля Майхшака.

    Грикспор выиграл не менее трех матчей на третьем турнире подряд. В конце февраля он дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Дубае, а потом добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Грикспор выиграл девять из 20-ти матчей на грунте. В 2024-м он дошел до третьего круга на «тысячнике» в Мадриде и на Ролан Гаррос.

    Фис

    Артур в этом сезоне пока еще ни разу не играл на грунте.

    В прошлом сезоне француз провел на этом покрытии 24 матча, в которых одержал 14 побед и десять раз проиграл.

    В 2024-м лучшим результатом Фиса на глине стала победа на «пятисотнике» в Гамбурге, в финале которого он выиграл у второй ракетки мира Александра Зверева.

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    Фис не очень убедительно начал текущий сезон, но в прошлом месяце он наконец-то начал демонстрировать свой лучший теннис.

    В марте 20-летний дошел до четвертьфинала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 2.68, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: вполне вероятно, что у талантливого француза будут проблемы в первом матче после смены покрытия. Таллону в этом плане будет полегче, все-таки он уже провел на грунте четыре матча. Спрогнозировать победителя здесь действительно сложно, но матч вряд ли разочарует.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.07.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что в этом матче будет хотя бы один тай-брейк за 2.06. В этом сезоне Грикспор провел уже 21 тай-брейк.

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