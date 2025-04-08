Датчанин Хольгер Руне сыграет против португальца Нуну Боржеша в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Боржеш, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Руне

Хольгер в этом сезоне уже успел сыграть на одном грунтовом турнире. Правда, это был не самый приятный опыт.

Еще в феврале Руне проиграл аргентинцу Мариано Навоне в стартовом матче на турнире в Буэнос-Айресе.

Правда, теннисист из Дании тогда признался, что не успел набрать форму после болезни. По этой же причине он в итоге отказался от участия в «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

Но с тех пор ситуация наконец-то изменилась в лучшую сторону. В середине марта Руне дошел до финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Прогнозы на теннис

В решающем матче Руне проиграл Джеку Дрейперу, но зато перед этим он остановил Корантена Муте, Юго Эмбера, Стефаноса Циципаса, Таллона Грикспора и Даниила Медведева.

После 2021 года Руне ни разу не проигрывал в первом круге «тысячника» в Монте-Карло. Более того, в 2023-м он дошел до финала.

Боржеш

Нуну тем временем впервые сыграет в Монте-Карло.

Интересно, что в прошлых сезонах она даже не пытался пройти квалификацию.

На прошлой неделе Боржеш не очень удачно выступил в Марракеше. В первом матче португалец с трудом выиграл у Рафаэль Колиньона, а уже в следующем проиграл Роберто Карбальесу-Баэне.

Но также стоит обратить внимание на прошлогодние результаты Боржеша на грунте: в 2024-м он выиграл 14 из 21 матча, а его главным успехом стала победа на турнире в шведском Бостаде, в финале которого он уверенно переиграл Рафаэля Надаля.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.37, победу Боржеша букмекеры предлагают за 3.10.

Прогноз: рискнем предположить, что Хольгер все-таки не станет драматизировать и спокойно выйдет в следующий раунд. К слову, ранее датчанин ни разу не проигрывал португальцу. В прошлом сезоне Руне выиграл у Боржеша в Цинциннати со счетом 6:3, 7:6.

Рекомендуемая ставка: победа Руне в двух сетах за 2.00.