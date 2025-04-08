Руне
Хольгер в этом сезоне уже успел сыграть на одном грунтовом турнире. Правда, это был не самый приятный опыт.
Еще в феврале Руне проиграл аргентинцу Мариано Навоне в стартовом матче на турнире в Буэнос-Айресе.
Правда, теннисист из Дании тогда признался, что не успел набрать форму после болезни. По этой же причине он в итоге отказался от участия в «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.
Но с тех пор ситуация наконец-то изменилась в лучшую сторону. В середине марта Руне дошел до финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.
В решающем матче Руне проиграл Джеку Дрейперу, но зато перед этим он остановил Корантена Муте, Юго Эмбера, Стефаноса Циципаса, Таллона Грикспора и Даниила Медведева.
После 2021 года Руне ни разу не проигрывал в первом круге «тысячника» в Монте-Карло. Более того, в 2023-м он дошел до финала.
Боржеш
Нуну тем временем впервые сыграет в Монте-Карло.
Интересно, что в прошлых сезонах она даже не пытался пройти квалификацию.
На прошлой неделе Боржеш не очень удачно выступил в Марракеше. В первом матче португалец с трудом выиграл у Рафаэль Колиньона, а уже в следующем проиграл Роберто Карбальесу-Баэне.
Но также стоит обратить внимание на прошлогодние результаты Боржеша на грунте: в 2024-м он выиграл 14 из 21 матча, а его главным успехом стала победа на турнире в шведском Бостаде, в финале которого он уверенно переиграл Рафаэля Надаля.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.37, победу Боржеша букмекеры предлагают за 3.10.
Прогноз: рискнем предположить, что Хольгер все-таки не станет драматизировать и спокойно выйдет в следующий раунд. К слову, ранее датчанин ни разу не проигрывал португальцу. В прошлом сезоне Руне выиграл у Боржеша в Цинциннати со счетом 6:3, 7:6.
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Рекомендуемая ставка: победа Руне в двух сетах за 2.00.