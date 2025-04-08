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    Махач и Баэс проведут больше 20 геймов?

    Махач — Баэс. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 8 апреля 2025 года

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    Томаш Махач
    Чех Томаш Махач сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Махач — Баэс, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 08 Апреля 2025 года

    Томаш Махац

  • Чехия
    •  Томаш Махац 12:00 Себастьян Баэс

    Себастьян Баэс

  • Аргентина
    •

    Махач

    Томаш в этом сезоне еще не играл на грунтовых турнирах.

    Зато на прошлой неделе чех провел несколько матчей на выставочном турнире в Ниме. Более того, он даже дошел до финала, в котором проиграл норвежцу Касперу Рууду.

    В начале марта Махач стал победителем «пятисотника» в Акапулько, благодаря чему дебютировал в топ-20.

    Вскоре после этого он не смог завершить матч против японца Есукэ Ватануки во втором раунде «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

    Прогнозы на теннис

    На «тысячнике» в Майами Махач обыграл Маттео Арнальди и Райли Опелку, после чего снова снялся из-за травмы.

    Баэс

    Себастьян на прошлой неделе остановился в шаге от титула в Бухаресте.

    В решающем матче аргентинский теннисист проиграл итальянцу Флавио Коболли — 4:6, 4:6.

    Это был третий финал Баэса в текущем сезоне. В феврале он защитил титул на грунтовом «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро, а потом уступил Ласло Джере в решающем матче на турнире в Сантьяго.

    В текущем сезоне Баэс провел на грунте уже 19 матчей. На этом отрезке у него 15 побед и четыре поражения.

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    Но также стоит обратить внимание на один любопытный факт: в предыдущих сезонах Баэс не выиграл ни одного матча в основной сетке «Мастерса» в Монте-Карло.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 1.66, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.22.

    Прогноз: оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов. Скорее всего, аргентинец и чех проведут затяжной матч.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.

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    Махач — Баэс: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 08.04.202512:00. Махач и Баэс проведут больше 20 геймов?
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