Томаш Махац
Себастьян Баэс
Махач
Томаш в этом сезоне еще не играл на грунтовых турнирах.
Зато на прошлой неделе чех провел несколько матчей на выставочном турнире в Ниме. Более того, он даже дошел до финала, в котором проиграл норвежцу Касперу Рууду.
В начале марта Махач стал победителем «пятисотника» в Акапулько, благодаря чему дебютировал в топ-20.
Вскоре после этого он не смог завершить матч против японца Есукэ Ватануки во втором раунде «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
На «тысячнике» в Майами Махач обыграл Маттео Арнальди и Райли Опелку, после чего снова снялся из-за травмы.
Баэс
Себастьян на прошлой неделе остановился в шаге от титула в Бухаресте.
В решающем матче аргентинский теннисист проиграл итальянцу Флавио Коболли — 4:6, 4:6.
Это был третий финал Баэса в текущем сезоне. В феврале он защитил титул на грунтовом «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро, а потом уступил Ласло Джере в решающем матче на турнире в Сантьяго.
В текущем сезоне Баэс провел на грунте уже 19 матчей. На этом отрезке у него 15 побед и четыре поражения.
Но также стоит обратить внимание на один любопытный факт: в предыдущих сезонах Баэс не выиграл ни одного матча в основной сетке «Мастерса» в Монте-Карло.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 1.66, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.22.
Прогноз: оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов. Скорее всего, аргентинец и чех проведут затяжной матч.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.