Чех Томаш Махач сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Махач — Баэс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Махач

Томаш в этом сезоне еще не играл на грунтовых турнирах.

Зато на прошлой неделе чех провел несколько матчей на выставочном турнире в Ниме. Более того, он даже дошел до финала, в котором проиграл норвежцу Касперу Рууду.

В начале марта Махач стал победителем «пятисотника» в Акапулько, благодаря чему дебютировал в топ-20.

Вскоре после этого он не смог завершить матч против японца Есукэ Ватануки во втором раунде «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Прогнозы на теннис

На «тысячнике» в Майами Махач обыграл Маттео Арнальди и Райли Опелку, после чего снова снялся из-за травмы.

Баэс

Себастьян на прошлой неделе остановился в шаге от титула в Бухаресте.

В решающем матче аргентинский теннисист проиграл итальянцу Флавио Коболли — 4:6, 4:6.

Это был третий финал Баэса в текущем сезоне. В феврале он защитил титул на грунтовом «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро, а потом уступил Ласло Джере в решающем матче на турнире в Сантьяго.

В текущем сезоне Баэс провел на грунте уже 19 матчей. На этом отрезке у него 15 побед и четыре поражения.

Но также стоит обратить внимание на один любопытный факт: в предыдущих сезонах Баэс не выиграл ни одного матча в основной сетке «Мастерса» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 1.66, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов. Скорее всего, аргентинец и чех проведут затяжной матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.