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    Сонего воспользуется проблемами Мартинеса?

    Сонего — Мартинес. Ставка (к. 2.27) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 8 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Сонего — Мартинес
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    Лоренцо Сонего
    Итальянец Лоренцо Сонего сыграет против испанца Педро Мартинеса в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сонего — Мартинес, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Сонего

    Лоренцо в начале сезона буквально шокировал выходом в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, однако с тех пор ему вообще нечем похвастаться.

    После мэйджора в Мельбурне итальянский теннисист до сих пор ни разу не выигрывал два матча подряд.

    В Марселе Сонего оказался в четвертьфинале только благодаря тому, что его соперник по второму кругу Люка Ван Аш не смог выйти на матч из-за травмы.

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Сонего провалил турнир в Марракеше, проиграв в стартовом матче 95-й ракетке мира Виту Копршиве.

    Но также стоит обратить внимание на один любопытный факт: после 2018 года Сонего ни разу не проигрывал в первом круге «тысячника» в Монте-Карло.

    Мартинес

    Педро сыграет в основной сетке «Мастерса» в Монте-Карло впервые с 2022 года.

    Ранее в этом сезоне испанец уже успел сыграть на четырех грунтовых турнирах.

    Лучшим результатом Мартинеса пока остается выход в полуфинал в Буэнос-Айресе. Правда, там он провел только два матча: Лоренцо Музетти, с которым он должен был встретиться в четвертьфинале, в итоге не вышел на корт из-за травмы.

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    После этого Мартинес не выиграл ни одного матча в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

    На недавнем турнире в Бухаресте Мартинес не смог завершить матч 1/4 финала против Дамира Джумхура. То есть вполне вероятно, что он приехал в Монте-Карло не в оптимальной форме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 1.50, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 2.59.

    Прогноз: рискнем предположить, что итальянец воспользуется проблемами соперника, который выиграл лишь один из восьми предыдущих матчей.

    Рекомендуемая ставка: победа Сонего + тотал геймов больше 19,5 за 2.27.

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    Сонего — Мартинес: прогноз и ставка за 2.27, статистика, коэффициенты матча 08.04.202512:00. Сонего воспользуется проблемами Мартинеса?
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