Итальянец Лоренцо Сонего сыграет против испанца Педро Мартинеса в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сонего — Мартинес, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сонего

Лоренцо в начале сезона буквально шокировал выходом в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, однако с тех пор ему вообще нечем похвастаться.

После мэйджора в Мельбурне итальянский теннисист до сих пор ни разу не выигрывал два матча подряд.

В Марселе Сонего оказался в четвертьфинале только благодаря тому, что его соперник по второму кругу Люка Ван Аш не смог выйти на матч из-за травмы.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе Сонего провалил турнир в Марракеше, проиграв в стартовом матче 95-й ракетке мира Виту Копршиве.

Но также стоит обратить внимание на один любопытный факт: после 2018 года Сонего ни разу не проигрывал в первом круге «тысячника» в Монте-Карло.

Мартинес

Педро сыграет в основной сетке «Мастерса» в Монте-Карло впервые с 2022 года.

Ранее в этом сезоне испанец уже успел сыграть на четырех грунтовых турнирах.

Лучшим результатом Мартинеса пока остается выход в полуфинал в Буэнос-Айресе. Правда, там он провел только два матча: Лоренцо Музетти, с которым он должен был встретиться в четвертьфинале, в итоге не вышел на корт из-за травмы.

После этого Мартинес не выиграл ни одного матча в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

На недавнем турнире в Бухаресте Мартинес не смог завершить матч 1/4 финала против Дамира Джумхура. То есть вполне вероятно, что он приехал в Монте-Карло не в оптимальной форме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 1.50, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 2.59.

Прогноз: рискнем предположить, что итальянец воспользуется проблемами соперника, который выиграл лишь один из восьми предыдущих матчей.

Рекомендуемая ставка: победа Сонего + тотал геймов больше 19,5 за 2.27.