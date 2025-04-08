Болгарин Григор Димитров сыграет против чилийца Николаса Харри в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Харри — Димитров, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Харри

Николас очень слабо провел предыдущие три месяца, по итогам которых выпал из топ-50.

В этом году чилиец до сих пор провел лишь девять матчей. Но самое печальное заключается в том, что на этом отрезке у него лишь три победы.

На прошлой неделе Харри проиграл австралийцу Кристоферу О'Коннеллу на старте турнира в Бухаресте.

Прогнозы на теннис

В феврале Харри не выиграл ни одного матча в Буэнос-Айресе и Сантьяго, а также уступил Франсиско Комесане во втором круге «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.

В трех предыдущих матчах Харри проиграл на решающем тай-брейке.

Димитров

Григор в этом году еще ни разу не играл на грунте.

У болгарского теннисиста был непростой отрезок из-за травм, но ближе к марту ситуация начала налаживаться.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Димитров обыграл Нуну Боржеша и Гаэля Монфиса, после чего уступил Карлосу Алькарасу (1:6, 1:6).

В Майама Димитров выступил еще лучше, дойдя до полуфинала. На этот раз его остановил Новак Джокович (2:6, 3:6).

После 2017 года Димитров всегда выигрывал в Монте-Карло хотя бы один матч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Харри в этом матче можно поставить за 3.52, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.30.

Прогноз: даже если чилиец снова проиграет, скорее всего, он заставит болгарина понервничать. Григор все-таки давно не играл на грунте, и этот момент тоже надо учитывать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.