Харри
Николас очень слабо провел предыдущие три месяца, по итогам которых выпал из топ-50.
В этом году чилиец до сих пор провел лишь девять матчей. Но самое печальное заключается в том, что на этом отрезке у него лишь три победы.
На прошлой неделе Харри проиграл австралийцу Кристоферу О'Коннеллу на старте турнира в Бухаресте.
В феврале Харри не выиграл ни одного матча в Буэнос-Айресе и Сантьяго, а также уступил Франсиско Комесане во втором круге «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.
В трех предыдущих матчах Харри проиграл на решающем тай-брейке.
Димитров
Григор в этом году еще ни разу не играл на грунте.
У болгарского теннисиста был непростой отрезок из-за травм, но ближе к марту ситуация начала налаживаться.
На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Димитров обыграл Нуну Боржеша и Гаэля Монфиса, после чего уступил Карлосу Алькарасу (1:6, 1:6).
В Майама Димитров выступил еще лучше, дойдя до полуфинала. На этот раз его остановил Новак Джокович (2:6, 3:6).
После 2017 года Димитров всегда выигрывал в Монте-Карло хотя бы один матч.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Харри в этом матче можно поставить за 3.52, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.30.
Прогноз: даже если чилиец снова проиграет, скорее всего, он заставит болгарина понервничать. Григор все-таки давно не играл на грунте, и этот момент тоже надо учитывать.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.