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    Димитров продлит серию поражений Харри?

    Харри — Димитров. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 8 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Харри — Димитров
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против чилийца Николаса Харри в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Харри — Димитров, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Харри

    Николас очень слабо провел предыдущие три месяца, по итогам которых выпал из топ-50.

    В этом году чилиец до сих пор провел лишь девять матчей. Но самое печальное заключается в том, что на этом отрезке у него лишь три победы.

    На прошлой неделе Харри проиграл австралийцу Кристоферу О'Коннеллу на старте турнира в Бухаресте.

    Прогнозы на теннис

    В феврале Харри не выиграл ни одного матча в Буэнос-Айресе и Сантьяго, а также уступил Франсиско Комесане во втором круге «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.

    В трех предыдущих матчах Харри проиграл на решающем тай-брейке.

    Димитров

    Григор в этом году еще ни разу не играл на грунте.

    У болгарского теннисиста был непростой отрезок из-за травм, но ближе к марту ситуация начала налаживаться.

    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Димитров обыграл Нуну Боржеша и Гаэля Монфиса, после чего уступил Карлосу Алькарасу (1:6, 1:6).

    В Майама Димитров выступил еще лучше, дойдя до полуфинала. На этот раз его остановил Новак Джокович (2:6, 3:6).

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    После 2017 года Димитров всегда выигрывал в Монте-Карло хотя бы один матч.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Харри в этом матче можно поставить за 3.52, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.30.

    Прогноз: даже если чилиец снова проиграет, скорее всего, он заставит болгарина понервничать. Григор все-таки давно не играл на грунте, и этот момент тоже надо учитывать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.

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    Харри — Димитров: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 08.04.202512:00. Димитров продлит серию поражений Харри?
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