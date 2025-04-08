Джордан Томпсон
Стефанос Циципас
Томпсон
Джордан в первом раунде одержал победу над Джованни Мпетши-Перрикаром — 6:4, 6:3.
Вопреки ожиданиям, у австралийца вообще не было проблем на приеме. В этом матче он реализовал три брейк-пойнта из 13-ти.
При этом у француза вообще не было брейк-пойнтов, настолько качественно Томпсон играл на своей подаче.
Интересно, что на прошлой неделе Томпсон не прошел первый круг на грунтовом турнире в Хьюстоне, проиграв 123-й ракетке мира Итану Куинну.
Ну и также стоит отметить, что в пяти предыдущих сезонах Томпсон выиграл на грунте в общей сложности лишь восемь матчей.
Циципас
Стефаносу на этой неделе предстоит защищать титул и тысячу очков, без которой он снова окажется за пределами топ-10.
По сути, турнир в Монте-Карло — главный в карьере Циципаса. Грек выигрывал «тысячник» на Лазурном берегу в 2021, 2022 и 2024-м.
Сложно сказать, как будет на этот раз, но в прошлом сезоне от Циципаса тоже ничего не ждали, а он в итоге взял титул.
Более того, в 2024-м Циципас выиграл 22 из 28-ми матчей на грунте.
В общем, Циципаса сложно назвать одним из главных фаворитов, но и недооценивать его тоже нельзя. В прошлом году он выиграл здесь у Саши Зверева, Янника Синнера и Каспера Рууда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 5.40, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.15.
Прогноз: Стефанос выиграл три из четырех предыдущих матчей против австралийца. При этом ранее они ни разу не встречались на грунте. Скорее всего, грек спокойно переиграет Томпсон на этом покрытии.
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Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов меньше 20,5 за 2.03.