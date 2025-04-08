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    Сможет ли Циципас пройти второй раунд в Монте-Карло?

    Томпсон — Циципас. Ставка (к. 2.03) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 8 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Томпсон — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против австралийца Джордана Томпсона во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Томпсон — Циципас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 08 Апреля 2025 года

    Джордан Томпсон

  • Австралия
    •  Джордан Томпсон 16:30 Стефанос Циципас

    Стефанос Циципас

  • Греция
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    Томпсон

    Джордан в первом раунде одержал победу над Джованни Мпетши-Перрикаром — 6:4, 6:3.

    Вопреки ожиданиям, у австралийца вообще не было проблем на приеме. В этом матче он реализовал три брейк-пойнта из 13-ти.

    При этом у француза вообще не было брейк-пойнтов, настолько качественно Томпсон играл на своей подаче.

    Интересно, что на прошлой неделе Томпсон не прошел первый круг на грунтовом турнире в Хьюстоне, проиграв 123-й ракетке мира Итану Куинну.

    Прогнозы на теннис

    Ну и также стоит отметить, что в пяти предыдущих сезонах Томпсон выиграл на грунте в общей сложности лишь восемь матчей.

    Циципас

    Стефаносу на этой неделе предстоит защищать титул и тысячу очков, без которой он снова окажется за пределами топ-10.

    По сути, турнир в Монте-Карло — главный в карьере Циципаса. Грек выигрывал «тысячник» на Лазурном берегу в 2021, 2022 и 2024-м.

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    • Сложно сказать, как будет на этот раз, но в прошлом сезоне от Циципаса тоже ничего не ждали, а он в итоге взял титул.

    Более того, в 2024-м Циципас выиграл 22 из 28-ми матчей на грунте.

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    В общем, Циципаса сложно назвать одним из главных фаворитов, но и недооценивать его тоже нельзя. В прошлом году он выиграл здесь у Саши Зверева, Янника Синнера и Каспера Рууда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 5.40, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.15.

    Прогноз: Стефанос выиграл три из четырех предыдущих матчей против австралийца. При этом ранее они ни разу не встречались на грунте. Скорее всего, грек спокойно переиграет Томпсон на этом покрытии.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов меньше 20,5 за 2.03.

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