Француз Юго Эмбер сыграет против австралийца Алексея Попырина в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Эмбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Попырин

Алексей стал одним из главных разочарований предыдущих трех месяцев, но, по всей видимости, он не сильно переживает по этому поводу.

На прошлой неделе австралиец мог сыграть на одном из трех грунтовых турниров, но вместо этого решил провести несколько выставочных матчей в Ниме.

Ситуация действительно настораживает: в текущем сезоне Попырин до сих пор выиграл лишь два матча.

Ранее в этом году Попырин прошел раунд в Дубае и на «Мастерсе» в Дубае.

Прогнозы на теннис

Попырин, похоже, снизил к себе требования после сенсационной победы на «тысячнике» в Монреале в августе прошлого года.

Эмбер

Юго на прошлой неделе тоже сделал выбор в пользу выставочного турнира в Ниме, который стал его основным этапом подготовки к «Мастерсу» в Монте-Карло.

Ранее в этом сезоне Эмбер защитил титул в Марселе, но при этом провалил «пятисотник» в Дубае, на котором он в прошлом году тоже стал чемпионом.

На недавних «Мастерсах» в США француз тоже разочаровал.

В Индиан-Уэллс Эмбер уступил в третьем круге Хольгеру Руне, а в Майами проиграл в стартовом матче 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке.

В прошлом году Эмбер выиграл лишь пять из 12-ти матчей на грунте, но при этом в Монте-Карло он дошел до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 2.53, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: в прошлом году Юго спокойно переиграл Алексея на грунте в рамках Кубка Дэвиса — 6:3, 6:2. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча. Австралиец в последнее время играет чересчур неубедительно.

Рекомендуемая ставка: победа Эмбера в двух сетах за 2.29.