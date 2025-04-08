ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Хусаинов«Карасёв — лучший наш судья, он как кремень». Хусаинов — о российском футболе, руке Марадоны и знакомстве с Липпи Джош Эммет и Лерон МерфиМерфи одолел Эммета, Сабатини деклассировал Брито. Обзор карда UFC Vegas 105 Александр Овечкин забросил 895-ю шайбуРекорд Александра Овечкина в цифрах. Как легенде «Вашингтона» удалось обойти Гретцки?
    Все новости спорта

    Эмбер обыграет Попырина с разгромным счетом?

    Попырин — Эмбер. Ставка (к. 2.29) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 8 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Юго Эмбер
    Прогноз и ставки на Попырин — Эмбер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юго Эмбер
    Француз Юго Эмбер сыграет против австралийца Алексея Попырина в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Эмбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 08 Апреля 2025 года

    Алексей Попырин

  • Австралия
    •  Алексей Попырин 12:00 Уго Умбер

    Уго Умбер

  • Франция
    •

    Попырин

    Алексей стал одним из главных разочарований предыдущих трех месяцев, но, по всей видимости, он не сильно переживает по этому поводу.

    На прошлой неделе австралиец мог сыграть на одном из трех грунтовых турниров, но вместо этого решил провести несколько выставочных матчей в Ниме.

    Ситуация действительно настораживает: в текущем сезоне Попырин до сих пор выиграл лишь два матча.

    Ранее в этом году Попырин прошел раунд в Дубае и на «Мастерсе» в Дубае.

    Прогнозы на теннис

    Попырин, похоже, снизил к себе требования после сенсационной победы на «тысячнике» в Монреале в августе прошлого года.

    Эмбер

    Юго на прошлой неделе тоже сделал выбор в пользу выставочного турнира в Ниме, который стал его основным этапом подготовки к «Мастерсу» в Монте-Карло.

    Ранее в этом сезоне Эмбер защитил титул в Марселе, но при этом провалил «пятисотник» в Дубае, на котором он в прошлом году тоже стал чемпионом.

    На недавних «Мастерсах» в США француз тоже разочаровал.

    В Индиан-Уэллс Эмбер уступил в третьем круге Хольгеру Руне, а в Майами проиграл в стартовом матче 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В прошлом году Эмбер выиграл лишь пять из 12-ти матчей на грунте, но при этом в Монте-Карло он дошел до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 2.53, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.53.

    Прогноз: в прошлом году Юго спокойно переиграл Алексея на грунте в рамках Кубка Дэвиса — 6:3, 6:2. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча. Австралиец в последнее время играет чересчур неубедительно.

    Рекомендуемая ставка: победа Эмбера в двух сетах за 2.29.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Навоне — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фоньини — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Касымпаша — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.32
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 21:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Болонья — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Леганес — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спортинг — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Махач — Баэс
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Лайович — Коболли
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Этчеверри — Муте
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Попырин — Эмбер: прогноз и ставка за 2.29, статистика, коэффициенты матча 08.04.202512:00. Эмбер обыграет Попырина с разгромным счетом?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры