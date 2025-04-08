В седьмом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет в «Уфа-Арене» 8 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Сибирь», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Путь к плей-офф: В регулярном чемпионате «Салават Юлаев» финишировал на 2-м месте в Восточной конференции с 93 очками на счету. От 1-го «Трактора» уфимцы отстали на 3 турнирных пункта.

Последние матчи: В первый плей-офф раунд «Салават Юлаев» вошел максимально бодро, одержав две сокрушительные победы на домашнем катке — 7:0; 8:2. Тем не менее гостевой этап серии уфимцы провели неудачно — 0:2; 1:2.

Салават Юлаев — Сибирь: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.524.804.70Бонус$1500

Вернувшись в Уфу, команда Виктора Козлова устроила «Сибири» очередной разнос — 5:2, но в шаге от выхода в следующий раунд допустила провал в шестой встрече — 2:5.

Не сыграют: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд.

Состояние команды: С учетом атакующего ресурса и результатов на дистанции «Салават Юлаев» по-прежнему считается фаворитом пары, хотя на деле ситуация может оказаться не столь очевидной.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В последних матчах игра команды Виктора Козлова сопровождалась полным отсутствием последовательности: если в домашней обстановке уфимцы чувствуют себя уверенно, то за пределами родной площадки сталкиваются с проблемами.

В последнем матче «Салават Юлаев» подвела дисциплина и организация обороны. Так, уфимцы допустили достаточно много позиционных ошибок, которые оказали свое влияние в том числе и на атакующую эффективность.

«Сибирь»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярки сибиряки набрали 69 очков, с которыми расположились на 7-й строчке в Восточной конференции, по дополнительным показателям опередив «Адмирал».

Последние матчи: Дебют «Сибири» в рамках Кубка Гагарина обернулся настоящей катастрофой на фоне двух крупных поражений на территории «Салавата Юлаева» — 0:7; 2:8.

Выправить ситуацию команде Вадима Епанчинцева удалось на домашнем отрезке — 2:0; 2:1, за которым последовала очередная неудача на выезде — 2:5. В шестой игре серии «Сибирь» вновь была сильнее — 5:2.

Не сыграют: Григорий Белоусов, Владимир Бутузов, Федор Гордеев, Антон Красоткин.

Состояние команды: Накануне «Сибирь» перевернула серию, которая казалась безнадежной ввиду двух разгромных поражений и отсутствия тактического рисунка на катке уфимцев.

Родные трибуны оказали совсем другое влияние на аутсайдеров: коллектив Вадима Епанчинцева провел боевые матчи, в которых продемонстрировал характер и умение терпеть ради результата.

При сравнительно ограниченных атакующих возможностях «Сибирь» показала первоклассную реализацию и оборонительную дисциплину, за счет которой в моменте справилась с натиском «Салавата».

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» одержал 10 побед в 12 последних домашних матчах

В 3-х домашних встречах в рамках этой серии «Салават Юлаев» забрасывал не менее 5 шайб

3 последние личные встречи в Уфе закончились победой «Салавата Юлаева» с разницей в 3 гола и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.55, ничья — в 4.72, а победа «Сибири» — в 5.15.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Сибирь» уже доказала, что в этой серии нет ничего невозможного, и домашний лед не гарантирует «Салавату Юлаеву» успех, особенно если у него возникнут такие же проблемы с дисциплиной, как и в прошлом матче.

Ставка: «Сибирь» победит с форой +1.5 за 1.81.

Прогноз: Четко понимая соотношение сил и условия борьбы в предстоящей игре, команда Вадима Епанчинцева попытается сосредоточиться на надежности в своей зоне.

Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» меньше 3 за 2.03.