«Кротоне» — «Фрозиноне». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 27 июля 2020 года

В понедельник, 27 июля, «Кротоне» на своем поле примет «Фрозиноне» в рамках 37-го тура итальянской Серии В. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эцио Скида», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Кротоне» — «Фрозиноне».

«Кротоне»

«Кротоне» обеспечил себе повышение в классе, заняв второе место в турнирной таблице. За два тура до завершения первенства на его счету 65 очков, тогда как ближайший преследователь отстает на восемь баллов.

«Акулы» одержали 19 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели девять поражений в нынешнем сезоне.

В июле «пифагорейцы» обыграли «Беневенто» (3:0), «Читтаделлу» (3:1), «Порденоне» (1:0) и «Ливорно» (5:1), а также разошлись миром с «Салернитаной» (1:1).

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Последнее поражение «Кротоне» датируется 15 февраля, а на своем поле команда не проигрывает с конца января.

«Фрозиноне»

«Фрозиноне» расположился на пятой строчке в турнирной таблице второго по силе дивизиона с 53 баллами.

На счету «канареек» 14 побед, 11 поражений и 11 ничьих в 36 сыгранных турах.

В этом месяце «желто-синие» выиграли у «Специи» (2:1), уступили «Эмполи» (0:2) и «Беневенто» (2:3), а также поделили очки со «Стабией» (2:2) и «Пескарой» (1:1).

«Фрозиноне» пока не обеспечил себе попадание в плей-офф за право сыграть в Серии А, но имеет три балла запаса перед идущим девятым «Кьево».

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: победа «Фрозиноне» — 2.55, победа «Кротоне» — 2.85, ничья — 3.20.

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Понятно, что очки сейчас нужнее «канарейкам», тогда как «акулы» могут просто наслаждаться моментом и мысленно готовиться к Серии А.

Впрочем, мы не думаем, что «пифагорейцы» настолько расслабятся в заключительном домашнем матче сезона, чтобы проиграть его.

В последнее время «Кротоне» выступает очень стабильно, чего не скажешь о его ближайшем сопернике. Наш прогноз — «победа хозяев с форой 0» за 2.00.

Еще один вариант — «обе команды забьют» за 1.78. Ждем острой игры в атаке, поскольку ни одной из команд нет смысла отсиживаться в обороне. 0