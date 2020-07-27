ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Химки»Золотой дубль Семака. «Зенит» на классе одолел «Химки», но для ЛЧ этого мало Маркус РашфордАПЛ. «Челси» принимает «Вулверхэмптон», «Ман Юнайтед» в гостях у «Лестера» Кай ХаверцХаверц, Коутиньо и другие. Топ потенциальных трансферов этого лета
  • 16:26
    • «Локомотив» предложил новый контракт Фарфану
  • 14:18
    • «Ман Сити» и «Реал» сыграют несмотря на карантинные меры в Англии
  • 12:08
    • Бартомеу верит в продление контрактов с Месси и тер Штегеном
  • 09:51
    • Спортивный директор «Милана» ведет переговоры по Миранчуку
  • 08:36
    • Ибрагимович просит у «Милана» 6 миллионов евро в год
  • 08:07
    • Уиттакер победил Тилла в главном бою UFC Fight Night
    Все новости спорта

    Расслабится ли «Кротоне» после выхода в Серию А?

    «Кротоне» — «Фрозиноне». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 27 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Кротоне Прогнозы на Фрозиноне
    Прогноз и ставки на «Кротоне» — «Фрозиноне»
    Футболисты «Кротоне»
    В понедельник, 27 июля, «Кротоне» на своем поле примет «Фрозиноне» в рамках 37-го тура итальянской Серии В. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эцио Скида», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Кротоне» — «Фрозиноне».
    ×
    Футбол. Италия. Серия B 27 Июля 2020 года
    Кротоне
  • Италия. Серия B
    •  Кротоне 22:00 Фрозиноне Фрозиноне
  • Италия. Серия B
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
    •

    «Кротоне»

    «Кротоне» обеспечил себе повышение в классе, заняв второе место в турнирной таблице. За два тура до завершения первенства на его счету 65 очков, тогда как ближайший преследователь отстает на восемь баллов.

    «Акулы» одержали 19 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели девять поражений в нынешнем сезоне.

    В июле «пифагорейцы» обыграли «Беневенто» (3:0), «Читтаделлу» (3:1), «Порденоне» (1:0) и «Ливорно» (5:1), а также разошлись миром с «Салернитаной» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Последнее поражение «Кротоне» датируется 15 февраля, а на своем поле команда не проигрывает с конца января.

    «Фрозиноне»

    «Фрозиноне» расположился на пятой строчке в турнирной таблице второго по силе дивизиона с 53 баллами.

    На счету «канареек» 14 побед, 11 поражений и 11 ничьих в 36 сыгранных турах.

    20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    В этом месяце «желто-синие» выиграли у «Специи» (2:1), уступили «Эмполи» (0:2) и «Беневенто» (2:3), а также поделили очки со «Стабией» (2:2) и «Пескарой» (1:1).

    «Фрозиноне» пока не обеспечил себе попадание в плей-офф за право сыграть в Серии А, но имеет три балла запаса перед идущим девятым «Кьево».

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: победа «Фрозиноне» — 2.55, победа «Кротоне» — 2.85, ничья — 3.20.

    Все прогнозы на футбол

    Понятно, что очки сейчас нужнее «канарейкам», тогда как «акулы» могут просто наслаждаться моментом и мысленно готовиться к Серии А.

    Впрочем, мы не думаем, что «пифагорейцы» настолько расслабятся в заключительном домашнем матче сезона, чтобы проиграть его.

    В последнее время «Кротоне» выступает очень стабильно, чего не скажешь о его ближайшем сопернике. Наш прогноз — «победа хозяев с форой 0» за 2.00.

    Еще один вариант — «обе команды забьют» за 1.78. Ждем острой игры в атаке, поскольку ни одной из команд нет смысла отсиживаться в обороне. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Смолевичи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Верона — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рома — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.91
  • Экспресс дня 26 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торонто — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эстерсунд — Хельсинборг
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  5.67
  • Экспресс дня 27 июля
  • Завтра в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Эмполи — Козенца
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Краснодар»
  • Опять тройка. Берг затащил «Краснодар» в Лигу чемпионов
    • 23:56 22/07/2020     «Зенит» — «Химки»
  • Золотой дубль Семака. «Зенит» на классе одолел «Химки», но для ЛЧ этого мало
    • 01:13     Футболисты «Ливерпуля»
  • Пулишич не испортил праздник «Ливерпулю». Но «красные» не могут топтаться на месте
    • Вчера в 10:26
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Кротоне» — «Фрозиноне». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 27 июля 2020 года. Прогноз на «Кротоне» — «Фрозиноне». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры