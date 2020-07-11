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    Вернется ли к победам «Лацио»?

    «Лацио» — «Сассуоло». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч Серии А 11 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Сассуоло»
    «Лацио» проиграл два предыдущих матча
    В 31 туре итальянской Серии А состоится матч между «Лацио» и «Сассуоло». Игру проведут на стадионе «Олимпико». Начало в 18:15 по мск. Прогноз на «Лацио» — «Сассуоло».
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Июля 2020 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 18:15 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 5.40
  • Ставка!
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    «Лацио»

    В текущем сезоне римская команда бросила вызов «Ювентусу» в борьбе за золото чемпионата Италии. Однако на данный момент идет второй в таблице и отстает от туринцев на семь пунктов.

    На вынужденную паузу коллектив Симоне Индзаги уходил с хорошим настроением, поскольку «Орлята» завоевали четыре победы кряду в Серии А.

    Рестарт сезона «Лацио» сразу начал с осечки. В Бергамо «орлята» потерпели поражение от «Аталанты» (2:3). Но позже бело-голубые победили «Фиорентину» (2:1) и «Торино» (2:1).

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    Тем не менее, в прошлом туре «бьянкочелести» потерпели домашний разгром от «Милана» (0:3), а также неожиданно уступили в гостях «Лечче» (1:2).

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» после возобновления сезона успел провести шесть матчей. Все они получились весьма результативными, и команде удалось набрать 11 очков.

    Сперва «Сассуоло» был разгромлен «Аталантой» (1:4), затем с одинаковым счетом сыграл вничью против «Интера» (3:3) и «Вероны» (3:3).

    После этого клуба одержал три победы кряду — над «Фиорентиной» (3:1), «Лечче» (4:2) и «Болоньей» (2:1). Такие результаты продлили его беспроигрышную серию до пяти матчей.

    Набрав 43 очка в 31 матче, «Сассуоло» располагается на восьмом месте в таблице чемпионата Италии.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оценивается в 5,25, ничья — в 4,33.

    Рекомендуем ставить на то, что «Лацио» выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0

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    «Лацио» — «Сассуоло». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч Серии А 11 июля 2020 года. Прогноз на «Лацио» — «Сассуоло». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45
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