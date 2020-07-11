«Лацио» — «Сассуоло». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч Серии А 11 июля 2020 года

В 31 туре итальянской Серии А состоится матч между «Лацио» и «Сассуоло». Игру проведут на стадионе «Олимпико». Начало в 18:15 по мск. Прогноз на «Лацио» — «Сассуоло».

«Лацио»

В текущем сезоне римская команда бросила вызов «Ювентусу» в борьбе за золото чемпионата Италии. Однако на данный момент идет второй в таблице и отстает от туринцев на семь пунктов.

На вынужденную паузу коллектив Симоне Индзаги уходил с хорошим настроением, поскольку «Орлята» завоевали четыре победы кряду в Серии А.

Рестарт сезона «Лацио» сразу начал с осечки. В Бергамо «орлята» потерпели поражение от «Аталанты» (2:3). Но позже бело-голубые победили «Фиорентину» (2:1) и «Торино» (2:1).

Тем не менее, в прошлом туре «бьянкочелести» потерпели домашний разгром от «Милана» (0:3), а также неожиданно уступили в гостях «Лечче» (1:2).

«Сассуоло»

«Сассуоло» после возобновления сезона успел провести шесть матчей. Все они получились весьма результативными, и команде удалось набрать 11 очков.

Сперва «Сассуоло» был разгромлен «Аталантой» (1:4), затем с одинаковым счетом сыграл вничью против «Интера» (3:3) и «Вероны» (3:3).

После этого клуба одержал три победы кряду — над «Фиорентиной» (3:1), «Лечче» (4:2) и «Болоньей» (2:1). Такие результаты продлили его беспроигрышную серию до пяти матчей.

Набрав 43 очка в 31 матче, «Сассуоло» располагается на восьмом месте в таблице чемпионата Италии.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оценивается в 5,25, ничья — в 4,33.

Рекомендуем ставить на то, что «Лацио» выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0