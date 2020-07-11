ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лига чемпионовЖеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов 2019/2020 Лига ЕвропыЖеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы 2019/2020 «Рубин» — «Краснодар»Курс на еврокубки. «Рубин» возродил интригу в чемпионате России
  • 14:28
    • Лига Европы: итоги жеребьевки 1/4 и 1/2 финала
  • 13:30
    • Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: результаты
  • 10:44
    • Драчев покинул пост президента СБР
  • 14:59
    • Бруну Фернандеш вновь признан игроком месяца в АПЛ
  • 14:43
    • Формула-1 подтвердила проведение Гран-при Сочи со зрителями
  • 14:15
    • «Спартак» официально подтвердил назначение Газизова
  • 11:18
    • Гендиректор «Сочи» опроверг информацию о новом контракте Кокорина
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Ман Сити» громить своих соперников?

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 11 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Прогнозы на Манчестер Сити Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити»
    Кевин Де Брюйне
    В 35 туре английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Амекс» 11 июля. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Июля 2020 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 22:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.00
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 1.34
  • Ставка!
    •

    «Брайтон»

    В текущем сезоне главной целью этой команды было сохранение прописки в элитном английском дивизионе. Сейчас она имеет 36 очков в активе и опережает красную зону на 9 пунктов.

    В пяти матчах АПЛ перед приостановкой сезона «Брайтон» четырежды сыграл вничью. Миром коллектив Грэма Поттера разошелся с «Вест Хэмом» (3:3), «Уотфордом» (1:1) и «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

    А после поражения от «Кристал Пэлас» (0:1) «чайки» заработали 1 балл в матче с «Вулвз» (0:0). В ходе рестарта сезона «Альбион» одержал верх над «Арсеналом» (2:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    В 31-м туре «Брайтон» разошелся миром с «Лестером» (0:0), после чего он крупно влетел «МЮ». В первой встрече июля команда победила «Норвич» (1:0), но четырьмя днями позже было поражение от «Ливерпуля» (1:3).

    «Манчестер Сити»

    В 34 турах Премьер-лиги клуб из Манчестера заработал 69 очков. Находясь на втором месте в таблице, команда опережает ближайшего преследователя на 9 баллов.

  • Слишком рано вышли на пенсию. Бекхэм, Кафу и другие футболисты, которые все еще в отличной форме
  • Возможно, даже в лучшей физической форме, чем вы
  • 07/07/2020

    • Возобновление текущего сезона АПЛ «Манчестер Сити» начал с двух крупных побед всухую над «Арсеналом» (3:0) и «Бернли» (5:0).

    А уже в третьем поединке после рестарта команда Хосепа Гвардиолы потерпела поражение от «Челси» в Лондоне (1:2). В четвертьфинале Кубка Англии «горожане» успели пройти «Ньюкасл» (2:0).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    В Премьер-лиге «Ман Сити» дома разгромил действующего чемпиона (4:0), после чего неожиданно уступил «Саутгемптону» (0:1). В последнем туре подопечные Гвардиолы вколотили пять мячей «Ньюкаслу» (5:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Брайтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 9.60, на ничью — 5.65, а на победу «Ман Сити» — 1.34.

    Наши прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2 с коэффициентом 1.64. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Смолевичи — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.13
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Спортинг — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.64
  • Экспресс дня 10 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уотфорд — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Норвич — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Осасуна — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Лацио — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч БАТЭ — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Юбилей Моуринью, драка и автогол. «Шпоры» возродили еврокубковые амбиции
    • 12:05 07/07/2020     Лионель Месси
  • Будущее Месси под вопросом. Покинет ли мировая звезда «Барселону» и Европу?
    • Вчера в 14:24     «Зенит»
  • Чемпионская стабильность. Победа «Зенита» в Краснодаре сняла все вопросы
    • 02:28 06/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 11 июля 2020 года. Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры