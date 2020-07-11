«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 11 июля 2020 года

В 35 туре английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Амекс» 11 июля. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити».

«Брайтон»

В текущем сезоне главной целью этой команды было сохранение прописки в элитном английском дивизионе. Сейчас она имеет 36 очков в активе и опережает красную зону на 9 пунктов.

В пяти матчах АПЛ перед приостановкой сезона «Брайтон» четырежды сыграл вничью. Миром коллектив Грэма Поттера разошелся с «Вест Хэмом» (3:3), «Уотфордом» (1:1) и «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

А после поражения от «Кристал Пэлас» (0:1) «чайки» заработали 1 балл в матче с «Вулвз» (0:0). В ходе рестарта сезона «Альбион» одержал верх над «Арсеналом» (2:1).

Все прогнозы на АПЛ

В 31-м туре «Брайтон» разошелся миром с «Лестером» (0:0), после чего он крупно влетел «МЮ». В первой встрече июля команда победила «Норвич» (1:0), но четырьмя днями позже было поражение от «Ливерпуля» (1:3).

«Манчестер Сити»

В 34 турах Премьер-лиги клуб из Манчестера заработал 69 очков. Находясь на втором месте в таблице, команда опережает ближайшего преследователя на 9 баллов.

Возобновление текущего сезона АПЛ «Манчестер Сити» начал с двух крупных побед всухую над «Арсеналом» (3:0) и «Бернли» (5:0).

А уже в третьем поединке после рестарта команда Хосепа Гвардиолы потерпела поражение от «Челси» в Лондоне (1:2). В четвертьфинале Кубка Англии «горожане» успели пройти «Ньюкасл» (2:0).

В Премьер-лиге «Ман Сити» дома разгромил действующего чемпиона (4:0), после чего неожиданно уступил «Саутгемптону» (0:1). В последнем туре подопечные Гвардиолы вколотили пять мячей «Ньюкаслу» (5:0).

Прогноз и ставка

На победу «Брайтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 9.60, на ничью — 5.65, а на победу «Ман Сити» — 1.34.

Наши прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2 с коэффициентом 1.64. 0