«Вест Бромвич» — «Дерби Каунти». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч Чемпионшипа 8 июля 2020 года

В 42 туре английского Чемпионшипа «Вест Бромвич Альбион» будет принимать «Деби Каунти». Игра пройдет на стадионе «Хоторнс» 8 июля. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Дерби Каунти».

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» с 77 зачетными баллами расположился на втором месте в турнирной таблице Чемпионшипа. От лидера «Лидса» он отстает на один пункт.

До позапрошлого тура «Дрозды» не могли выиграть в пяти поединках кряду при трех поражениях. Из-за этого команда потеряла лидерство.

В 40-м туре ВБА прервал неудачную серию, разгромив на выезде «Шеффилд Уэнсдей» (3:0). В прошлом туре клуб победила «Халл Сити» (4:2) дома.

«Дерби Каунти»

Перед стартом 42-го тура первенства первого английского дивизиона, «Дерби» находится на седьмой позиции в турнирной таблице. Отставание от зоны плей-офф составляет три пункта.

До последнего матча перед карантинтом команда одержала лишь одну победу в шести матчах при трех поражениях. Но на паузу «Бараны» ушли после победы над «Блэкберном» (3:0).

После возобновления чемпионата дружина Коку не знает поражений — это серия теперь составляет пять игр. При этом серия побед клуба завершилась в прошлом туре, когда он разошелся миром с «Ноттингемом» (1:1).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех гостей оценивается в 4,40, ничья — в 3,80.

Рекомендуем ставить на то, что «Вест Бромвич» победит и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,60. 0