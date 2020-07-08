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    Станет ли ВБА лидером Чемпионшипа?

    «Вест Бромвич» — «Дерби Каунти». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч Чемпионшипа 8 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Дерби Каунти»
    «Вест Бромвич» идет на втором месте
    В 42 туре английского Чемпионшипа «Вест Бромвич Альбион» будет принимать «Деби Каунти». Игра пройдет на стадионе «Хоторнс» 8 июля. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Дерби Каунти».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Июля 2020 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 19:00 Дерби Каунти Дерби Каунти
  • Дерби
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
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    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» с 77 зачетными баллами расположился на втором месте в турнирной таблице Чемпионшипа. От лидера «Лидса» он отстает на один пункт.

    До позапрошлого тура «Дрозды» не могли выиграть в пяти поединках кряду при трех поражениях. Из-за этого команда потеряла лидерство.

    В 40-м туре ВБА прервал неудачную серию, разгромив на выезде «Шеффилд Уэнсдей» (3:0). В прошлом туре клуб победила «Халл Сити» (4:2) дома.

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    «Дерби Каунти»

    Перед стартом 42-го тура первенства первого английского дивизиона, «Дерби» находится на седьмой позиции в турнирной таблице. Отставание от зоны плей-офф составляет три пункта.

    До последнего матча перед карантинтом команда одержала лишь одну победу в шести матчах при трех поражениях. Но на паузу «Бараны» ушли после победы над «Блэкберном» (3:0).

    После возобновления чемпионата дружина Коку не знает поражений — это серия теперь составляет пять игр. При этом серия побед клуба завершилась в прошлом туре, когда он разошелся миром с «Ноттингемом» (1:1).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех гостей оценивается в 4,40, ничья — в 3,80.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вест Бромвич» победит и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,60. 0

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    «Вест Бромвич» — «Дерби Каунти». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч Чемпионшипа 8 июля 2020 года. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Дерби Каунти». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.60
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