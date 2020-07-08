«Вест Бромвич» — «Дерби Каунти». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч Чемпионшипа 8 июля 2020 года

«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич» с 77 зачетными баллами расположился на втором месте в турнирной таблице Чемпионшипа. От лидера «Лидса» он отстает на один пункт.
До позапрошлого тура «Дрозды» не могли выиграть в пяти поединках кряду при трех поражениях. Из-за этого команда потеряла лидерство.
В 40-м туре ВБА прервал неудачную серию, разгромив на выезде «Шеффилд Уэнсдей» (3:0). В прошлом туре клуб победила «Халл Сити» (4:2) дома.
«Дерби Каунти»
Перед стартом 42-го тура первенства первого английского дивизиона, «Дерби» находится на седьмой позиции в турнирной таблице. Отставание от зоны плей-офф составляет три пункта.
До последнего матча перед карантинтом команда одержала лишь одну победу в шести матчах при трех поражениях. Но на паузу «Бараны» ушли после победы над «Блэкберном» (3:0).
После возобновления чемпионата дружина Коку не знает поражений — это серия теперь составляет пять игр. При этом серия побед клуба завершилась в прошлом туре, когда он разошелся миром с «Ноттингемом» (1:1).
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех гостей оценивается в 4,40, ничья — в 3,80.
Рекомендуем ставить на то, что «Вест Бромвич» победит и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,60. 0