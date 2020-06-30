«Дженоа» — «Ювентус». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч Серии А 29 июня 2020 года

В 29 туре чемпионата Италии «Дженоа» будет принимать «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» 30 июня. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Дженоа» — «Ювентус».

«Дженоа»

Перед своим матчем 29 тура итальянского первенства «Дженоа» с 26 очками идет на 16-м месте. 18-ю, опасную строку команда опережает на один балл.

Проиграв в родных стенах «Лацио» (2:3) в 25 туре, «Грифоны» тем самым прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию. По ходу нее они сперва дважды сыграли вничью, а затем выиграли две игры.

После этой неудачи «россоблу» оказались в зоне вылета, но победа над «Миланом» (2:1) позволила им из нее выбраться.

Календарь и таблица Серии А

С тех пор генуэзцы не выигрывали, проиграв «Парме» (1:4) и «Брешии» (2:2).

«Ювентус»

«Ювентус» возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А с 69 набранными очками.

На счету «Старой синьоры» 22 победы, три ничьи и три поражения в 28 сыгранных турах.

В июне подопечные Маурицио Сарри также провели два матча в Кубке Италии. В полуфинале они прошли «Милан» (0:0, первый матч — 1:1), а в финале уступили «Наполи» (0:0, 2:4 — по пенальти).

Затем возобновился чемпионат, в котором «бьянконери» дважды победили и оторвались на четыре балла от второго «Лацио». Поверженными оказались «Болонья» (2:0) и «Лечче» (4:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,42, тогда как успех хозяев поля оценивается в 7,50, ничья — в 4,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 2,80. 0