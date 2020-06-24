«Мезекевешд» — «Дебрецен». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Венгрии 24 июня 2020 года

В 32 туре чемпионата Венгрии по футболу «Мезекевешд» 24 июня на своем поле сыграет с «Дебреценом». Стартовый свисток будет дан в 17:55 по мск. Прогноз на «Мезекевешд» — «Дебрецен».

«Мезекевешд»

За два тура до завершения венгерского первенства «Мезекевешд» с 50 набранными очками идет на третьем месте в турнирной таблице, но «Академия Пушкаша» отстает только из-за худшей разницы мячей.

После рестарта сезоне «желто-синие» успели провести девять встреч, где шесть пришлось на поединки чемпионата Венгрии, а еще три — на Кубок страны.

Отметим, что во всех этих встречах коллектив одержал всего лишь одну викторию, одолев в своей последней игре «Фехервар» (2:1), который уже не имеет турнирных задач.

16 домашних матчей текущего чемпионата принесли «Мезекевешду» семь победных результатов, три мировых исхода и шесть поражений, разница мячей — 18:15.

«Дебрецен»

«Дебрецен» ведет борьбу за сохранение прописки в элите. На данный момент команда идет в зоне вылета, на 11 месте, проигрывая два пункта безопасной позиции.

«Красно-белые» провели после незапланированного отпуска шесть игр, все которые пришлись на поединки чемпионата Венгрии, выиграв только в одной из них.

Эта виктория пришлась на последний тур первенства, где был дома разгромлен середняк «Диошдьери» со счетом 4:0, перед этим было гостевое поражение от «Фехервара» — 0:1.

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В 15 выездных играх текущего первенства «Дебрецен» добыл всего три выигрыша, один матч свел вничью и 11 встреч проиграл, разница забитых и пропущенных — 17:31.

В текущем чемпионате «Мезекевешд» дважды обыграл «Дебрецен» по 3:1.

Прогноз на «Мезекевешд» — «Дебрецен»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Мезекевешда» — 2.40, победа «Дебрецена» — 2.70, ничья — 3.70.

«Дебрецен» в случаи поражения может лишиться шансов на сохранение прописки в элите. Исходя из этого рискнем поставить на непроигрыш гостей. 0