«Спортинг» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы сыграет дома с «Аталантой». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 20:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Спортинг»

Португальский клуб вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места группы D, уступив первую строчку как раз «Аталанте». «Спортинг» набрал 11 очков и на три балла отстал от итальянцев.

Лиссабонцам пришлось играть в стыковых матчах за право попасть в 1/8 финала турнира. Соперником подопечных Рубена Аморима стал швейцарский «Янг Бойз». «Спортинг» добыл уверенную победу на выезде со счетом 3:1, а дома довольствовался ничейный результатом (1:1).

В чемпионате Португалии «зелено-белые» занимают лидирующую позицию, опережая ближайшего конкурента «Бенфику» на одно очко, имея при этом матч в запасе. В крайнем туре лиссабонцы не без труда одолели «Фаренсе» (3:2), продлив свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 9-ти матчей.

«Аталанта»

«Аталанта» стала первой в группе со «Спортингом», «Штурмом» и «Ракувом». Итальянская команда набрала 14 очков, одержав четыре победы при двух ничьих.

В Серии А бергамаски сдали свои позиции, за три последних тура опустившись с 4-е на 6-е место. Теперь подопечные Джан Пьеро Гасперини отстают от зоны Лиги Чемпионов на пять баллов.

В крайнем туре чемпионата Италии «Аталанта», выигрывая по ходу встречи у «Болоньи» со счетом 1:0, в итоге уступила сопернику, пропустив дважды во втором тайме (1:2). Ранее бергамаски крупно проиграли «Интеру» (0:4), а до этого разошлись миром с «Миланом» (1:1).

Личные встречи

Команды дважды встречались между собой на групповой стадии текущего розыгрыша турнира. Матч в Италии завершился вничью (1:1), а в Португалии «Аталанта» обыграла соперника со счетом 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спортинг» — «Аталанта» с коэффициентом 2.10.