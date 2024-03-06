ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Лейпциг»ЛЧ. Формальность для «Ман Сити», нервотрепка для «Баварии», интрига в Мадриде «Автомобилист» в матче с «Ак Барсом»Неуступчивые середняки атакуют фаворитов, «Автомобилист» и «Авангард» уходят в отрыв Арчи Браун может перейти в «Челси»Трансферный дайджест. 27 февраля — 4 марта
  • 00:56
    • «Арсенал» разбил «Шеффилд Юнайтед», забив 6 мячей
  • 00:43
    • «Интер» сломил сопротивление «Дженоа»
    Все новости спорта

    «Мидлсбро» и «Норвич» не оставят зрителей без голов

    «Мидлсбро» — «Норвич». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 6 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Мидлсбро Прогнозы на Норвич
    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Норвич»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Мидлсбро»
    6 марта в 36-м туре английского Чемпионшипа «Мидлсбро» на своем поле сыграет против «Норвича». Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. «Мидлсбро» — «Норвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 06 Марта 2024 года
    Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
    •  Мидлсбро 22:45 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
    •

    «Мидлсбро»

    Турнирное положение: На данный момент в таблице второго дивизиона коллектив Майкла Каррика с 44 набранными очками идет 14-м и на шесть баллов опережает опасную зону.

    «Мидлсбро» в текущем первенстве отпраздновал 13 викторий, пять встреч свел вничью и 16 игр проиграл, забил 47 мячей, а пропустил на четыре гола больше.

    Мидлсбро — Норвич Сити: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.303.602.95Бонус$9500
    •

    Последние матчи: «Речники» проиграли свои две последние игр, поочередно с одинаковым счетом по 0:2 уступив на своем поле «Плимуту» и на выезде «Сток Сити». А перед этим они неожиданно в гостях одолели 2:1 лидирующий в лиге «Лестер».

    Не сыграют: Лазарет команды переполнен. Среди весомых потерь выделим отсутствие Исайи Джонса, Джошуа Коберна, Хейдена Хакни и Джонатана Хоусона.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Красно-белые» смогли выиграть только один поединок чемпионата из семи предыдущих. Помимо этого, «Мидлсбро» в этом отрезке еще расписал две мировые и потерпел четыре проигрыша. Коллектив не забивал в своих последних двух проведенных поединках. До этого же «смогги» отличались в восьми матчах кряду во всех турнирах.

    «Норвич»

    Турнирное положение: Сейчас в таблице второго по рангу дивизиона Англии дружина Давида Вагнера с 55 зачетными пунктами идет седьмой и от шестой строки, дающей билет в плей-офф, отстает всего на балл.

    «Норвич» выиграл 16 игр из 35 проведенных, семь поединков свел вничью и 12 встреч проиграл, разница мячей составляет 60:51.

  • Манчестер — синий. Ракета Рашфорда не спасла «МЮ» от очередного поражения в дерби с «Сити»
  • Реакция английских СМИ на результат манчестерского дерби
  • Вчера

    • Последние матчи: «Канарейки» в прошлом туре на своем поле нанесли поражение «Сандерленду» со счетом 1:0, а игровым днем ранее расписали в гостях мировую 1:1 с «Блэкберном». Сейчас у них 6-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата страны.

    Не сыграют: Из-за травм поединок пропустят Шейн Даффи, Джон Роу и Онель Эрнандес.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: «Норвич» не уступает в Чемпионшипе вот уже шесть встреч подряд, четыре раза выиграв за это время при двух мировых исходах. А проиграла команда только в одном поединке первенства из десяти прошедших. Не забивал коллектив только в одном матча из 13 последних во всех турнирах.

    Статистика для ставок

    • «Мидлсбро» выиграл лишь один домашний поединок из восьми минувших при пяти фиаско

    • У «Норвича» только одна гостевая виктория за последние семь игр чемпионата и три проигрыша

    • «Мидлсбро» выиграл у «Норвича» в предыдущих трех очных противостояниях. И в каждом из них забивали обе стороны

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Мидлсбро» букмекеры дают коэффициент 2.26. Ничья оценена в 3.60, а победа «Норвича» оценена в 3.01.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.81 и 2.11 соответственно.

    Прогноз: В своих последних отрезках и в предыдущих очных противостояниях эти коллективы редко когда уходили с поля без результативных действий. В общем, здесь хорошим вариантом будет ставка на ТБ 2,5 + обе забьют.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.07.

    Прогноз: И также еще здесь рискнем поставить с 0 форой на «Норвич», ведь он гораздо в лучшей форме подходит к этому поединку, чем «Мидлсбро».

    Ставка: победа «Норвича» с форой 0 за 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Амур — Металлург
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Чонбук Моторс — Ульсан Хендэ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Жетысу — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лада — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сандерленд — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лидс — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Плимут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Блэкберн — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ковентри — Ротерхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Халл Сити — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Мидлсбро» — «Норвич» с коэффициентом 2.07. Дата матча: 06.03.2024. Прогнозы на футбол. «Мидлсбро» и «Норвич» не оставят зрителей без голов
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры