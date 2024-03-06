6 марта в 36-м туре английского Чемпионшипа «Мидлсбро» на своем поле сыграет против «Норвича». Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. «Мидлсбро» — «Норвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Мидлсбро»

Турнирное положение: На данный момент в таблице второго дивизиона коллектив Майкла Каррика с 44 набранными очками идет 14-м и на шесть баллов опережает опасную зону.

«Мидлсбро» в текущем первенстве отпраздновал 13 викторий, пять встреч свел вничью и 16 игр проиграл, забил 47 мячей, а пропустил на четыре гола больше.

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Последние матчи: «Речники» проиграли свои две последние игр, поочередно с одинаковым счетом по 0:2 уступив на своем поле «Плимуту» и на выезде «Сток Сити». А перед этим они неожиданно в гостях одолели 2:1 лидирующий в лиге «Лестер».

Не сыграют: Лазарет команды переполнен. Среди весомых потерь выделим отсутствие Исайи Джонса, Джошуа Коберна, Хейдена Хакни и Джонатана Хоусона.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Красно-белые» смогли выиграть только один поединок чемпионата из семи предыдущих. Помимо этого, «Мидлсбро» в этом отрезке еще расписал две мировые и потерпел четыре проигрыша. Коллектив не забивал в своих последних двух проведенных поединках. До этого же «смогги» отличались в восьми матчах кряду во всех турнирах.

«Норвич»

Турнирное положение: Сейчас в таблице второго по рангу дивизиона Англии дружина Давида Вагнера с 55 зачетными пунктами идет седьмой и от шестой строки, дающей билет в плей-офф, отстает всего на балл.

«Норвич» выиграл 16 игр из 35 проведенных, семь поединков свел вничью и 12 встреч проиграл, разница мячей составляет 60:51.

Последние матчи: «Канарейки» в прошлом туре на своем поле нанесли поражение «Сандерленду» со счетом 1:0, а игровым днем ранее расписали в гостях мировую 1:1 с «Блэкберном». Сейчас у них 6-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата страны.

Не сыграют: Из-за травм поединок пропустят Шейн Даффи, Джон Роу и Онель Эрнандес.

Состояние команды: «Норвич» не уступает в Чемпионшипе вот уже шесть встреч подряд, четыре раза выиграв за это время при двух мировых исходах. А проиграла команда только в одном поединке первенства из десяти прошедших. Не забивал коллектив только в одном матча из 13 последних во всех турнирах.

Статистика для ставок

«Мидлсбро» выиграл лишь один домашний поединок из восьми минувших при пяти фиаско

У «Норвича» только одна гостевая виктория за последние семь игр чемпионата и три проигрыша

«Мидлсбро» выиграл у «Норвича» в предыдущих трех очных противостояниях. И в каждом из них забивали обе стороны

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Мидлсбро» букмекеры дают коэффициент 2.26. Ничья оценена в 3.60, а победа «Норвича» оценена в 3.01.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.81 и 2.11 соответственно.

Прогноз: В своих последних отрезках и в предыдущих очных противостояниях эти коллективы редко когда уходили с поля без результативных действий. В общем, здесь хорошим вариантом будет ставка на ТБ 2,5 + обе забьют.