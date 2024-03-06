«Саутгемптон» — «Престон». Матч пройдет в рамках 36-го тура Чемпионшипа, начало — 22:45 (мск) «Саутгемптон» — «Престон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: После 36 туров «Саутгемптон» находится на 4-м месте.

В активе клуба 70 очков в 35 играх. Отставание от лидирующего «Лестера» составляет 8 баллов.

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Последние матчи: Во второй половине прошлого месяца «Саутгемптон» серьезно притормозил. С 20 по 28 февраля клуб потерпел три поражения кряду.

Ранее «Саутгемптон» уступил «Халл Сити», «Миллуоллу» и «Ливерпулю» в Кубке Англии. Серия неудач была прервана 2 марта победой над «Бирмингемом» со счетом 4:3.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Вокер-Питерс, Лариос, Стюарт, Фрейзер — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: «Саутгемптон» ведет борьбу за повышение в классе. В следующем сезоне «святые» намерены вернуться в АПЛ.

Шансы очень высокие. «Саутгемптон» находится в топ-4 и ниже вряд ли опустится. Отрыв от идущего пятым «Вест Бромвича» составляет 11 очков.

«Престон»

Турнирное положение: «Престон» на текущий момент располагается на восьмой позиции. В 35 турах команда набрала 53 очка.

«Престон» вряд ли завоюет прямую путевку в АПЛ на следующий сезон, но в плей-офф выйти может. Для этого нужно занять пятое место, отставание от которого сейчас составляет шесть очков.

Последние матчи: «Престон» в последних семи встречах Чемпионшипа ни разу не проиграл. Команда находится в отличной форме.

С атакой у «Престона» всё в порядке. В предыдущих февральских матчах клуб забивал соперникам по два-три гола. Исключением стала встреча с «Халл Сити» (0:0), которая прошла 2 марта.

Не сыграют: Бест, Поттс — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: «Престон» играет достаточно результативно. Команда постарается добиться успеха в гостевой встрече.

«Престон» выиграл на выезде два последних матча. Ранее клубу удалось взять верх над «Кардиффом» (2:0) и «Ковентри» (3:0). Игры состоялись 10 и 23 февраля соответственно.

В предстоящем матче букмекеры уверены в победе хозяев. Но «Престон» недооценивать не стоит. Команда умеет атаковать и может преподнести сюрприз.

Статистика для ставок

«Саутгемптон» в последних четырех матчах одержал лишь одну победу

«Престон» не проигрывает в Чемпионшипе с 21 января

Последний раз «Престон» обыгрывал «Саутгемптон» в далеком 2007 году

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 5.00, победа гостей — в 7.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.61 и 2.33.

Прогноз: «Саутгемптон» порадует фанатов победой. В предстоящей встрече не произойдет сенсации. Фаворит выиграет матч.

Ставка: победа «Саутгемптона» с форой (-1) за 1.71.

Прогноз: «Престон» хорошо смотрится в нападении. Команда сможет провести хотя бы одну результативную атаку. Это же касается и «Саутгемптона».

Ставка: обе команды забьют за 1.82